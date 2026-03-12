[이코노 브리핑] 우리금융, 홈플 긴급자금 500억 참여 외

우리금융, 홈플 긴급자금 500억 참여

우리금융그룹 계열사 우리투자증권이 MBK파트너스 주도로 조달한 1000억원 규모의 홈플러스 긴급운영자금 중 500억원에 참여했다고 11일 밝혔다. 회생절차에 들어간 기업이 기존 경영권을 유지하면서 운영 및 긴급 자금을 조달하는 이번 DIP 금융은 서울회생법원의 회생계획안 가결 기한 연장 결정에 따라, 홈플러스의 임직원 미지급 급여 지급 및 협력업체 납품대금 정산 등 긴급 운영자금 확보를 목적으로 마련됐다.

바이셀스탠다드, 40억 규모 투자 유치

토큰증권(STO) 플랫폼 ‘피스(PIECE)’를 운영하는 바이셀스탠다드가 코스닥 상장사 엑스페릭스 그룹과 S&S인베스트먼트 등 투자자로부터 총 40억원 규모의 투자를 확보하고 시리즈A 라운드(첫 번째 대규모 자금조달)를 이어가고 있다고 11일 밝혔다. 바이셀스탠다드는 희소성 높은 현물, 미술품, 선박, 지식재산권(IP) 등 다양한 실물자산 기반 기초자산을 토큰증권으로 발행할 수 있는 시스템과 기술 역량을 갖춘 업체다.

생보사 사회공헌위, 장학생 25명 선발

생명보험사회공헌위원회는 2026년도 사회공헌장학생 25명을 선발하고 총 2억2000만원의 장학금을 지원한다고 11일 밝혔다. 이번에 선발된 장학생들은 금융·보험 전공 대학(원)생 중 학업 성취도가 우수한 인재들로 대학생은 800만원, 대학원생은 1000만원을 1년간 받게 된다.