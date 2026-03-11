‘흥부듀오’ 터졌다 손흥민, 시즌 7호 도움

로스앤젤레스(LA)FC 손흥민(오른쪽)이 11일 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열린 알라후엘렌세(코스타리카)와 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 1차전 홈경기에서 상대 수비와 볼을 다투고 있다. 손흥민은 0-1로 뒤지던 후반 11분 드니 부앙가의 골로 이어지는 날카로운 패스로 팀의 1-1 동점을 이끌었다. 이날 도움을 추가한 손흥민은 이번 시즌 1골 7도움을 기록하게 됐다.

