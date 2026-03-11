교섭 요구받은 원청 221곳 중 5곳만 ‘응답’

노란봉투법 시행 첫날



하청 노조 “즉각 교섭 나서야”

노동부 “거부 단정 말라” 진화

교섭단위 분리신청은 총 31건

노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안) 시행 첫날인 10일 전국 원청 사업장 221곳을 상대로 407개 하청 노조가 직접 교섭을 요구한 것으로 나타났다. 교섭 요구 사실을 공고하고 법적 절차에 돌입한 사업장은 5곳에 그쳐 노동계는 원청이 즉각 교섭에 응해야 한다고 촉구했다. 고용노동부는 원청 사업자에 대한 하청 노조의 교섭 요구 현황을 집계해 11일 발표했다. 전날 법 시행으로 교섭을 요구받은 원청 사업장은 민간 143곳, 공공 78곳으로 총 221곳이다. 교섭 요구에 참여한 조합원은 약 8만1600명이다. 하청 노조별로 보면 민주노총 금속노조가 원청 16곳, 건설산업연맹이 원청 90곳, 한국노총이 원청 9곳 등에 교섭을 요구했다. 양대 노총에 소속되지 않은 미가맹 하청 노조도 원청 3곳(서울시, 경기도, 한국공항공사)에 교섭을 신청했다.

지난 10일 서울 종로구 세종대로에서 열린 민주노총 투쟁 선포대회에서 참가 조합원들이 구호를 외치고 있다. 뉴시스

교섭 요구 사실을 공고하고 교섭창구 단일화 등 법적 절차에 돌입한 원청 사업장은 한화오션과 포스코, 쿠팡CLS, 부산교통공사, 화성시로 총 5곳이다. 대부분의 기업은 교섭 요구 사실 공고 여부를 결정하지 못한 상태다. 법적으로 교섭 요구를 받은 뒤 교섭 요구 사실을 공고해야 하는 기간은 7일이다. 공고를 냈다고 해서 원청이 사용자성을 인정했다고 간주하는 건 아니다. 사용자성이 인정되는 의제별로 노사 이견이 발생할 수 있어서다. 교섭 과정에서 사용자성이 없다고 원청이 판단하면 노동위원회에서 이를 다퉈볼 수 있다.



노동위에 들어온 ‘교섭단위 분리’ 신청 건수는 총 31건이다.



분리 신청은 노사 모두 할 수 있다. 노동위에서 30일 이내에 분리를 판단해야 한다. 이후 원청 사용자나 하청 노조 측에서 재심을 요청하면 추가로 30일이 소요된다. 노동부가 운영하는 ‘단체교섭 판단지원위원회’에 들어온 유권 해석은 10건이다. 이 기구는 법적 효력은 없는 자문기구로, 사용자성 여부 등 실제 교섭 과정에서 반복적으로 제기될 수 있는 주요 쟁점에 관해 판단기준을 제시한다.



민주노총은 이날 성명에서 교섭 요구를 받은 원청이 교섭 요구 사실을 즉각 공고해야 한다고 촉구했다.



노동부는 5곳 외 사업장이 교섭을 거부했다고 예단하긴 어렵다고 밝혔다. 노동부 관계자는 “노동부 단체교섭 판단지원위원회에 문의를 할 수 있고, 자체적으로 사용자성을 검토하는 단계일 수도 있다”고 전했다.