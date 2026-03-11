‘바다속 지뢰’ 기뢰 수십개만 깔려도…폭 좁은 호르무즈해협 항행 불가능 [美·이란 전쟁]

전쟁 새 변수 부상



설치 대비 제거 시간 최대 200배

비용 10배 더 드는 ‘약자의 무기’

이란 최대 6000발 보유 알려져

이란이 호르무즈해협에 기뢰를 설치 중인 것으로 알려지면서 전쟁의 변수가 될지 우려가 커지고 있다.



기뢰는 쉽게 말해 바다의 지뢰다. 적의 선박을 파괴하거나 이동을 방해하기 위해 설치한다. 선박이 기뢰에 접촉하거나 주변을 지나가면서 발생시키는 소리, 자기장, 수압 등에 반응해 폭발하도록 설계된다. 이 때문에 바다에 깔기는 쉽지만 제거하는 것은 까다롭다. 기뢰 제거는 설치와 비교해 시간은 최대 200배, 비용은 10배가량 더 드는 것으로 알려져 있다. 이런 높은 가성비 때문에 기뢰는 약자에게 유리한 비대칭 전력 무기로 분류된다. 기뢰가 폭발하면 물속 충격파가 발생해 선체가 찢어지거나 휘어지고, 프로펠러와 기관 파손이 일어난다. 충격파가 큰 경우 선박에 구멍이 뚫려 침몰하기도 한다.

우크라이나 마리우폴 항구 인근서 폭파되는 기뢰. EPA연합뉴스

10일(현지시간) 미국 CBS에 따르면 이란은 최소 2000발 최대 6000발의 기뢰를 보유한 것으로 알려져 있다.



이란은 미국과의 충돌에서 종종 기뢰를 활용해 왔다. 1988년 이란·이라크 전쟁, 1991년 걸프전 당시 미군 함정이 이란의 기뢰 공격을 당한 적이 있다. 2019년에는 페르시아만에서 유조선들이 잇따라 이슬람혁명수비대(IRGC) 소행으로 추정되는 기뢰에 파손됐다.



호르무즈해협은 폭이 평균 60㎞로 좁아 수십 개의 기뢰만으로도 항해가 불가능하도록 만들 수 있다. 이 경우 전쟁이 끝나고 해협 봉쇄가 풀린다고 해도 석유 운송 길이 회복되는 데 상당한 시일이 걸릴 수 있어 세계 경제에 미치는 영향도 적지 않을 전망이다. 미군이 기뢰 부설 의심 선박들을 신속히 타격하고 이란을 강하게 압박하고 나선 것도 이런 이유에서다.



전쟁 12일째에 접어든 이날도 미국·이스라엘은 이란 수도 테헤란을 집중 타격했다. 피트 헤그세스 미 국방장관이 “오늘 이란에 대해 가장 격렬한 공격을 할 것”이라고 예고한 뒤, IRGC 군사 학교 내 무기 연구개발 단지 등에 공습이 가해졌다. 이란을 돕는 레바논 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 이스라엘의 공습도 이어졌다. 이란도 바레인과 이라크 등 미군 주요 시설을 대상으로 반격했다.



인명 피해도 늘고 있다. 아미르 사에이드 이라바니 주유엔 이란대사는 미국와 이스라엘의 공습으로 민간인 1300명 이상이 사망했다고 밝혔다. 미 국방부는 작전 개시 이후 미군 7명이 사망했고, 중상자 8명을 포함해 140명이 다쳤다고 공개했다.



한편 이란 여자축구 대표팀 선수 5명이 망명한 호주에서는 이날 2명이 추가로 망명했다. 이란은 호주가 이들을 “납치했다”며 강하게 반발했다.