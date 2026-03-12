LH, 2026년 임대주택 3만7000가구 입주자 모집

2025년보다 공급 물량 6000호 늘려

수도권에 전체 57% 2만1000호

한국토지주택공사(LH)는 건설임대주택 1만1000가구와 매입임대주택 2만6000가구 합쳐 올해 공급되는 3만7000가구 물량에 대한 입주자를 모집한다고 11일 밝혔다.



올해 공급 물량은 지난해(3만1000호) 대비 6000호(약 19%) 증가한 수준으로 건설임대주택은 5000호, 매입임대주택은 1000호 증가했다. 특히 주택 수요가 집중된 수도권에 전체 물량의 약 57%인 2만1000호를 공급해 전월세 시장 안정에 기여할 것으로 LH는 기대했다.



이 중 LH가 공공택지 등에 직접 건설하는 건설임대주택은 영구임대 600가구, 국민임대 1500가구, 행복주택 6800가구, 통합공공임대 2800가구다. 서울대방 행복주택(61가구)과 고양창릉 A4 행복주택(297가구), 과천지식정보타운S-12 행복주택(1424가구), 성남금토 A2 국민임대(A2) 등 수도권 주요 거점지역이 포함됐다.



LH가 도심 내 우수 입지 주택을 사들여 공급하는 매입임대주택은 올해 상반기 중 전체 물량의 48%(1만2000가구)를 공급할 계획이다. 1인 가구 증가, 저출생 등 주거 수요 변화에 맞춰 청년 3200가구, 신혼부부·다자녀 5300가구, 저소득층 7600가구를 배정한다.



이밖에 소득·자산 요건과 관계없이 무주택 요건만 갖추면 입주할 수 있는 든든전세주택을 700가구 공급하고, 전세 사기 피해 주택 6000가구도 지원한다. 조경숙 LH 사장 직무대행은 “무주택 서민이 주거비 부담을 덜고 안정적 주거 기반을 마련할 수 있도록 도심 내 임대주택 공급 확대를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.