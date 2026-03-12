한화 “유럽 대공 방어망 시장 잡는다”

벨기에 방산 전시회 첫 출격

L-SAM·천광·장갑차 등 전시

한화에어로스페이스와 한화시스템은 12∼14일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 열리는 방산 전시회 ‘BEDEX 2026’(사진)에 참가한다고 11일 밝혔다.



이번 전시회는 벨기에에서 처음 개최되는 방산전시회로 라인메탈, KNDS, 레이시온 등 주요 글로벌 방산업체가 대거 참가한다. 벨기에는 국방 최우선 과제로 다층 대공방어망 구축을 추진 중이다. 이 시장을 공략하기 위해 한화에어로스페이스는 장거리 지대공 유도무기체계 L-SAM 요격미사일과 발사대를, 한화시스템은 L-SAM용 다기능레이다(MFR), 레이저 대공무기 ‘천광’과 신규 개발 중인 레이저 장갑차를 전시한다.



L-SAM은 높은 고도에서 떨어지는 빠른 속도의 중거리 탄도미사일을 요격할 수 있어 적의 위협에 즉시 대응이 가능하다고 한화는 설명했다. 최근 대공 미사일 방어망 구축을 빠르게 강화하고 있는 유럽에 현지 요구에 맞춘 신속한 전력화 지원이 가능하다는 점을 적극 강조할 계획이다. 한화는 다연장 정밀유도무기 ‘천무’ 판매에도 힘을 실으며 폴란드에 이어 에스토니아, 노르웨이 등 유럽 내 천무 운용국을 확대해 나가고 있다. 이번 전시에선 천무 발사대와 사거리 80∼290㎞의 유도탄 4종을 선보일 예정이다.