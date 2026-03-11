[단독] 주한미군, 사드기지서 지상장비도 다수 반출

발사대 외 발전기 등도 본토로 수송

인·태지역 무기 중동에 재배치 속도

사드의 ‘눈’ 레이더 제외… 北 대응 분석

이란 전쟁과 관련, 주한미군이 경북 성주군 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 기지에서 지난 3일 발사대 6기를 기지 외부로 옮긴 것과 맞물려 발사대 가동 등을 돕는 지상장비도 다수 반출한 것으로 밝혀졌다.

경북 성주에 있는 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 발사대 6기가 중동지역으로 반출된 것으로 알려진 가운데 11일 경기 평택시 주한미군 오산공군기지에 방공 무기체계인 패트리엇 미사일 발사대에 요격미사일이 탑재되어 있지 않은 모습을 보이고 있다. 뉴스1

11일 군 소식통 등에 따르면, 사드나 패트리엇(PAC-3)을 비롯한 지대공 요격무기체계는 야전에서의 작전 활동을 위한 발전기 등의 지상장비들을 갖추고 있는데, 이들 장비 다수가 사드 발사대와 더불어 기지 외부로 반출됐다.



지난달 말부터 이달 초에 걸쳐 미 공군 C-5·C-17 대형 수송기가 주한미공군 오산 기지를 집중적으로 드나들었고, 10∼11일에도 C-17이 오산 기지에서 미 본토로 향한 것을 감안하면 PAC-3 발사대·요격미사일 등과 함께 성주 사드 기지에서 반출된 장비들도 수송기에 실려 한반도를 떠났을 가능성이 높다. 사드는 C-5에 발사대 2대 또는 미사일 100발을, C-17에는 발사대 1대 또는 미사일 70발을 실을 수 있다. PAC-3는 C-5에 발사대 4∼6대 또는 미사일 300발, C-17엔 발사대 2∼4대 또는 미사일 150∼200발 적재가 가능하다.



다만 사드의 ‘눈’ 역할을 하는 AN/TPY-2 레이더 등은 반출되지 않은 것으로 알려졌다. 미국 미사일방어국(MDA) 규정에 따르면, 사드 레이더와 교전통제소는 최대 9개의 발사대를 통제할 수 있다. 중동 현지에 전개되어 있는 기존 사드 포대의 레이더·교전통제소를 활용하면, 포대의 전투력을 빠르게 증강하면서 발사대를 요격작전에 활용하기가 쉽다는 평가다. 북한 등의 움직임을 염두에 뒀다는 지적도 나온다. 주한미군 사드의 레이더 탐지 범위는 600∼1000㎞로 알려져 있다. 휴전선 이남으로 날아오는 단거리·중거리 탄도미사일을 정밀 추적하는 능력을 갖고 있는 것이다. 유사시 북한 미사일 요격에 필요한 정보를 제공하면서 요격작전 시 대응력을 강화하는 데 도움이 된다.

11일 경기 평택시 주한미군 오산공군기지에 U-2S 고고도정찰기가 이륙을 하고 있다. 뉴스1

미군은 이란 전쟁에서 지상 요격무기 소모량이 급증하자 인도태평양 지역 등에 있는 정밀유도무기의 중동 재배치를 진행 중이다. 소모량을 보충하는 한편 이란의 미사일 공격이 기존보다 한층 강화될 가능성에 대비하는 조치로 풀이된다. 이란이 지난해처럼 이스라엘에 미사일과 자폭드론 공격을 집중시키면, 동지중해에 있는 미 해군 이지스구축함이 탄도미사일 탐지·요격작전을 지원할 수 있어서 지상 방공망의 부담이 낮아진다. 하지만 걸프 연안국들은 지리적 여건으로 인해 이지스구축함의 지원을 받을 수 없다. 지상 방공망과 전투기로만 이란 미사일과 자폭드론을 격추해야 한다. 이는 PAC-3를 비롯한 지대공미사일 소모량 폭증으로 이어진 것과 무관치 않다는 분석이다.