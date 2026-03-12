“갑자기 몸에 힘이 빠져”…‘약물 음료’ 동원한 스크린골프 내기 사기 발각

경찰, 사기 등 혐의 9명 송치

피해액 7400만원

리모컨으로 스크린 방향도 바꿔

수도권 일대 스크린 골프장에서 내기 게임을 하면서 음료에 향정신성의약품을 타 집중력을 떨어뜨리는 수법 등으로 승부를 조작한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 광역수사단 형사기동대는 최근 사기·마약류관리법 위반 혐의로 9명(구속 2명)을 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다.

일당이 내기 스크린골프 중 향정신성의약품을 피해자 음료에 타고 있다. 서울경찰청 제공

이들은 2024년 12월부터 약 3개월간 10차례에 걸쳐 피해자와 내기 게임을 하면서 몰래 음료에 향정신성의약품을 타는 등 수법으로 총 7400여만원을 빼돌림 혐의를 받는다.

일당은 내기 스크린골프를 하면서 공범이 피해자 시선을 유인하면 몰래 음료에 약물을 타거나 미리 약물을 탄 컵으로 바꿔치기 한 것으로 조사됐다. 이 범행에는 일당 중 일부가 불면증 등을 이유로 처방받은 향정신성의약품 로라제팜이 이용됐다. 약물 음료를 마신 피해자는 집중력이 떨어져 기량이 저하할 수밖에 없었다.

이뿐 아니라 일당은 USB 수신기를 컴퓨터에 미리 설치하고 피해자가 타격할 때 리모컨으로 스크린 방향을 좌우로 바꿔 공이 의도한대로 가지 못하도록 방해하기도 했다. 피해자가 알아채지 못하도록 타격을 위해 고개를 뒤로 돌린 순간 리모컨을 조작했다.

이들은 골프 동호인 모임, 단골 골프장 등에서 재력이 있어 보이는 피해자를 물색해 접근해 판돈을 걸고 내기 게임을 하는 관계로 발전시켰다.

이번에 구속 송치된 2명은 이전에도 유사한 수법으로 처벌받은 전력이 있었다.

내기 게임 중 무기력함 등 신체 이상 반응을 느끼거나 평소보다 저조한 성적이 반복되자 피해자가 승부조작을 의심해 제보하면서 지난해 5월 경찰이 수사에 착수할 수 있었다. 경찰은 피해자가 촬영한 현장 영상과 수사 과정에서 확보한 직·간접 증거 토대로 일부 자백을 이끌어 내 혐의를 입증했다.

경찰 관계자는 “향정신성의약품을 범행 도구로 사용해 피해자의 생명과 건강에 직접 위협을 가했다는 점에서 다른 사기 범죄보다 그 중대성과 위험성이 매우 심각하다”고 했다.