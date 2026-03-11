"이스라엘 공습에 이란 공군기지 쑥대밭…F-14 등 12대 파괴"

최근 이스라엘군의 집중 공습을 받은 이란 공군기지에서 전투기와 격납고가 부서진 모습이 위성에 포착됐다고 타임스오브이스라엘 등 현지 언론이 11일(현지시간) 보도했다.

이스라엘군의 공습으로 이란 하타미 공군기지 유도로에 있던 전투기가 파괴된 모습. AP연합뉴스

미국 민간 인공위성 업체 반토르(Vantor)가 전날 공개한 위성 사진을 보면 이스라엘 공군이 공습한 이란 하타미 공군기지 유도로에는 F-14 톰캣 전투기 등 이란 공군 항공기가 부서진 채 놓여 있다.



신문은 최소 12대의 이란 군용기가 공습으로 부서졌다고 전했다.



또 이스파한 북동쪽에 있는 이 기지의 '강화 항공기 격납고'(HAS, 미사일·드론 등의 정밀 공격에서 항공기를 보호하기 위한 방호시설) 1곳은 완전히 무너졌고 나란히 선 다른 격납고 3곳의 지붕은 벙커버스터의 타격을 받은 듯 구멍이 뚫려있다.



이는 최근 이스라엘의 표적 공습으로 이란 항공기 다수가 파괴되었다는 추정이 사실임을 입증하는 자료라고 타임스오브이스라엘은 전했다.



이스라엘군은 지난 6일부터 이란 수도 테헤란과 중부의 이스파한에 화력을 집중했고 지난 8일에는 이스파한의 공군기지에 배치된 다수의 F-14 전투기와 탐지·방공시스템을 타격했다고 주장했다.



이란은 1979년 이슬람혁명 이전에 미국에서 F-14 톰캣 전투기를 들여와 최근까지 운용하고 있다. 드론과 미사일 능력은 세계적 수준이지만 서방의 제재로 군용기 도입과 유지·보수가 어려워져 공군력은 상당히 취약한 편이다.

<연합>