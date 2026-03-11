메뉴보기메뉴 보기 검색

정성호, ‘공소취소 거래설’에 “그럴 의도나 생각 전혀 없다”

김주영 기자 bueno@segye.com
퇴근길 취재진에 “당황스럽고 어이 없어” 반박

방송인 김어준씨의 유튜브 채널에서 제기된 이재명 대통령 관련 사건 공소취소와 검찰개혁의 거래설과 관련해 정성호(사진) 법무부 장관이 “이야기할 가치조차 없는 사안”이라며 정면 반박에 나섰다.

 

정 장관은 11일 퇴근길에 취재진에게 “당황스럽고 어이없다”며 “관련 사건의 공소취소와 보완수사권을 연결 짓는 것 자체가 현실에 맞지 않는 부적절한 주장이다. 왜 그런 말이 나오게 됐는지 궁금하다”고 했다.

 

이어 정 장관은 “과거 공소권이 남용된 경우 공소취소를 할 수는 있지만, 장관으로서 (특정 사건에 대해 검찰에) 공소취소를 하라 마라 지휘할 의도도, 생각도 전혀 없다”고 강조했다.

 

정 장관은 김씨의 유튜브 채널에서 이 대통령 관련 사건과 관련해 ‘공소취소를 해주면 (검찰청의 후신이 될 공소청 검사에게) 보완수사권을 주겠다’는 취지의 메시지를 보냈다는 의혹에 대해 “황당한 얘기”라며 “취임 후 많은 검사를 만났고 국민 신뢰 회복을 노력해야 한다고 당부한 적은 있지만, 이런 내용의 문자를 보냈다는 말은 근거 없는 이야기”라고 선을 그었다.

 

다만 정 장관은 해당 의혹의 발원지를 조사할 계획이 있느냐는 질문엔 “조사하는 것도 어색하고 적절치 않다”고 답했다.

 

정 장관은 앞서 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서도 이번 의혹을 ‘황당한 음모론’으로 규정하고, 검찰개혁 논의에 집중해야 한다고 밝힌 바 있다.

 

그는 “진지하게 숙의돼야 할 검찰개혁 논의가 소모적인 논쟁에 휩싸이고 있다”며 “국민주권 정부의 검찰개혁은 ‘범죄로부터의 국민 안전’, ‘민생 안정’이 기준일 뿐, 어떤 집단이나 세력과도 거래는 없다”고 역설했다.

 

정 장관은 여권 내 검찰개혁 강경파를 겨냥한 듯 “자신들의 생각과 다르다고 해서 음모론을 꺼내고 공론장을 분열과 갈등에 빠지게 하는 것은 안타까운 일”이라며 “검찰개혁은 흔들림 없이 추진될 것이고, 법무부는 맡은 바 임무에 충실할 것”이라고 덧붙였다.

