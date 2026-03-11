정성호, ‘공소취소 거래설’에 “그럴 의도나 생각 전혀 없다”

퇴근길 취재진에 “당황스럽고 어이 없어” 반박

방송인 김어준씨의 유튜브 채널에서 제기된 이재명 대통령 관련 사건 공소취소와 검찰개혁의 거래설과 관련해 정성호(사진) 법무부 장관이 “이야기할 가치조차 없는 사안”이라며 정면 반박에 나섰다.

정 장관은 11일 퇴근길에 취재진에게 “당황스럽고 어이없다”며 “관련 사건의 공소취소와 보완수사권을 연결 짓는 것 자체가 현실에 맞지 않는 부적절한 주장이다. 왜 그런 말이 나오게 됐는지 궁금하다”고 했다.

이어 정 장관은 “과거 공소권이 남용된 경우 공소취소를 할 수는 있지만, 장관으로서 (특정 사건에 대해 검찰에) 공소취소를 하라 마라 지휘할 의도도, 생각도 전혀 없다”고 강조했다.

정 장관은 김씨의 유튜브 채널에서 이 대통령 관련 사건과 관련해 ‘공소취소를 해주면 (검찰청의 후신이 될 공소청 검사에게) 보완수사권을 주겠다’는 취지의 메시지를 보냈다는 의혹에 대해 “황당한 얘기”라며 “취임 후 많은 검사를 만났고 국민 신뢰 회복을 노력해야 한다고 당부한 적은 있지만, 이런 내용의 문자를 보냈다는 말은 근거 없는 이야기”라고 선을 그었다.

다만 정 장관은 해당 의혹의 발원지를 조사할 계획이 있느냐는 질문엔 “조사하는 것도 어색하고 적절치 않다”고 답했다.

정 장관은 앞서 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서도 이번 의혹을 ‘황당한 음모론’으로 규정하고, 검찰개혁 논의에 집중해야 한다고 밝힌 바 있다.

그는 “진지하게 숙의돼야 할 검찰개혁 논의가 소모적인 논쟁에 휩싸이고 있다”며 “국민주권 정부의 검찰개혁은 ‘범죄로부터의 국민 안전’, ‘민생 안정’이 기준일 뿐, 어떤 집단이나 세력과도 거래는 없다”고 역설했다.

정 장관은 여권 내 검찰개혁 강경파를 겨냥한 듯 “자신들의 생각과 다르다고 해서 음모론을 꺼내고 공론장을 분열과 갈등에 빠지게 하는 것은 안타까운 일”이라며 “검찰개혁은 흔들림 없이 추진될 것이고, 법무부는 맡은 바 임무에 충실할 것”이라고 덧붙였다.