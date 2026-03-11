골칫덩이 도심 빈집이 외국인 유학생 보금자리로 변신

저출산·고령화로 인한 인구소멸로 늘어가던 부산 도심 빈집이 외국인 유학생들의 보금자리로 새롭게 탄생했다.

부산시는 11일 부산 영도구 청학동의 빈집을 활용해 조성한 한국해양대학교 외국인 유학생 기숙사 입주식을 개최했다.

부산 영도구 청학동 오랫동안 방치된 빈집

시는 도심 속 장기간 방치된 빈집을 새롭게 단장해 외국인 유학생의 주거 공간으로 조성한 사례를 공유하기 위해 입주식을 마련했다고 설명했다.

이번에 입주하는 청학동 기숙사는 외국인 유학생 5명이 거주할 수 있는 주거 공간으로, 지난해 시가 자치구를 대상으로 추진한 ‘빈집 매입 및 생활 사회기반시설(SOC) 조성사업’ 공모를 통해 조성됐다.

영도구는 공모 선정에 따라 지난해 청학동과 동삼동 빈집에 시·구비 11억7000만원을 투입해 외국인 유학생 기숙사를 조성했다. 이날 입주식을 가진 청학동 기숙사와 이달 말 준공 예정인 동삼동 기숙사가 운영되면 총 10명의 외국인 유학생이 안정적으로 생활할 수 있는 정주기반이 마련된다.

리모델링을 통해 대학생 기숙사로 변신한 빈집. 부산시 제공

이번 사업은 시·영도구·해양대가 협력을 통해 빈집을 청년 유학생 정주 공간으로 전환한 사례로, 지역과 대학이 협력해 빈집에 새로운 가치를 더한 활용 모델이다. 방치된 빈집을 지역에 필요한 주거공간으로 전환해 빈집 문제를 해소하고, 외국인 유학생 주거 지원을 동시에 실현한 대표적인 지역상생 사례로 평가된다.

시는 이번 사업을 통해 외국인 유학생이 지역으로 유입돼 생활 인구가 확대되고, 원도심에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 특히 빈집을 단순히 철거하거나 방치하는 데 그치지 않고, 지역과 대학이 함께 새로운 활용 가치를 만들어낸 선도적 모델이라는 점에서 의미가 크다고 강조했다.

박형준 시장은 “이번 사업은 방치된 빈집을 청년 유학생이 머무는 공간으로 되살려 지역에 새로운 활력을 불어넣은 뜻깊은 사례”라며 “앞으로 빈집을 지역에 꼭 필요한 공간으로 바꾸는 다양한 활용 모델을 지속적으로 발굴해 청년이 머물고 지역이 살아나는 도시로 만들어가겠다”고 말했다.