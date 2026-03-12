인천시, 미래에너지 생태계 조성 본격화

해상풍력 집적화단지 등 개발

주민 수익사업·인프라 확충도

인천시가 관내 옹진군 일대를 중심으로 신재생에너지 보급과 지속가능한 미래에너지 생태계 조성에 본격 나선다.



11일 시에 따르면 이번 사업은 정부 온실가스 배출량 감축 일환이자 탄소중립 실현 차원의 에너지 전환거점을 마련하기 위한 것이다.



주요 내용은 △영흥 미래에너지 파크 △공공주도 해상풍력 집적화단지 개발 △첨단산단(데이터센터·연료전지·연구개발센터) 구축 △주민 수익형 지역가치 증진사업 △교통 인프라 확충 등이다.



시는 지난해 옹진군·유관기관·한국남동발전이 포함된 11개 기관과 체결한 ‘미래에너지 파크 업무협약’을 바탕으로 관련 용역에 착수한다. 세부 콘텐츠 발굴과 타당성 검토, 비용 산정 및 투자유치 방안 등의 검토가 종합적으로 이뤄진다. 영흥면 일원 경제성 분석 결과를 바탕으로 구체적 추진 방향을 확정할 방침이다.



해상풍력 분야에서 시가 주도해 지역이 상생하는 이익공유 모델을 마련한다. 시는 지난해 10월 기후에너지환경부에 신재생에너지 단지 지정을 신청했으며, 이달 말 여부가 결정될 예정이다. 인천항을 해상풍력 설치·운영·유지보수를 아우르는 원스톱 인프라로 만들고자 한다. 미래에너지 파크와 연계시킨다는 구상이다.



이남주 시 미래산업국장은 “주민들과 이익을 함께 나누는 공공주도 모델 운영으로 대한민국 신재생에너지 정책의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.