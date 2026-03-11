로저스 쿠팡 대표, ‘새벽 배송’ 직접 뛴다… 與 의원 동행

19일 전후… 세부 사항 조율 중

해롤드 로저스 쿠팡 한국 대표가 일부 여당 의원과 함께 새벽 배송 업무 체험에 나선다.



11일 업계에 따르면 로저스 대표는 오는 19일 전후로 야간 택배 체험을 할 예정이다. 체험은 경기 하남 또는 성남에서 이뤄질 것으로 보이며 현재 날짜와 장소, 참여 의원 등 세부 사항을 조율하고 있다.

해롤드 로저스 쿠팡 한국 대표. 연합뉴스

앞서 더불어민주당 염태영 의원은 지난해 12월31일 국회 청문회에 출석한 로저스 대표에게 “‘야간 근무가 주간 근무보다 힘들다는 증거를 알지 못한다’고 (로저스 대표가) 전날 이야기했는데, 택배 야간 근무 어려움을 알기 위해 물류센터에서 같이 일해보자”고 제안했던 바 있다.



로저스 대표는 “함께 배송하도록 하겠다. 저는 몇 번 그런 경험이 있다. 의원도 같이 해주길 바란다”고 답했다.



당시 약속은 로저스 대표가 지난 1월30일과 2월6일 두 차례 경찰 조사를 받으며 미뤄졌다가 이번에 추진하게 됐다. 쿠팡 관계자는 “그동안 당사는 의원실과 일정을 조율해 왔으며, 오는 19일에 배송체험을 진행할 예정”이라고 말했다. 배송 현장이 외부에 공개될 경우 고객 주문 내역이 노출될 우려가 있어 행사는 비공개로 진행될 것으로 보인다.