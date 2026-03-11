금·은·은… ‘신성’ 김윤지, 韓 동계 최다 메달 새 역사

패럴림픽 女크로스컨트리 인터벌서 銀 추가



美전설 마스터스에 아쉽게 역전

대회 나흘간 메달 3개째 휩쓸어

경기마다 미소… ‘스마일리’ 별명

12일 바이애슬론서 2관왕 도전

이탈리아 설원에 한국 장애인 스포츠의 새로운 이정표가 세워졌다. 2018 평창 동계 패럴림픽에서 신의현이 한국 금메달과 동메달 하나씩 목에 걸며 한국 장애인 동계 스포츠의 새 장을 열 때만 해도 이것이 당분간 깨지기는 어려울 것이라는 전망이 우세했다. 하지만 8년 만에 열아홉 신성이 등장해 대한민국 동계 패럴림픽 역사를 새로 썼다.

그 주인공은 한국 장애인 스포츠의 ‘간판스타’ 김윤지(BDH파라스)다. 김윤지가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에서 세 번째 메달을 추가하며 패럴림픽 단일 대회 한국 선수 최다 메달 신기록을 작성했다.

김윤지가 11일 은메달을 딴 뒤 얼굴에 새긴 태극기를 보여주며 환하게 웃고 있다. 공동취재단

김윤지는 11일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트에서 26분51초6의 기록으로 ‘장애인 크로스컨트리 전설’ 옥사나 마스터스(미국)에 이어 두 번째로 결승선을 통과하며 은메달을 목에 걸었다. 크로스컨트리는 눈이 쌓인 산악·설원 지형에 조성된 코스를 스키로 주행해 기록을 겨루는 종목이다.

앞서 김윤지는 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초의 동계 패럴림픽 금메달을 획득한 데 이어, 10일 크로스컨트리 스프린트에서 은메달을 추가하며 기세를 올렸다. 김윤지는 이날도 시상대 위에 서며 세계 최고의 무대에서 자신의 존재감을 확실히 각인시켰다. 특히 세 번째 메달을 목에 건 레이스에서는 얼굴에 태극기를 붙이고 출전해 의미를 더했다.

이날 경기는 선수들이 30초 간격으로 출발해 2.5㎞ 코스를 네 바퀴 도는 인터벌 스타트 방식으로 진행됐다. 실력이 우수한 상위 시드 선수일수록 늦은 순서에 배치되는 인터벌 스타트 방식에 따라, 김윤지는 전체 19명 중 16번째로 출발선에 섰다.

김윤지가 11일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트에 출전해 역주하고 있다. 공동취재단

김윤지는 경기 초반부터 마스터스(미국)를 압도하며 기세를 올렸다. 이날로 패럴림픽에서만 22개(금 12·은 7·동 3)의 메달을 따낸 마스터스를 제치고 첫 1.6㎞ 구간을 가장 먼저 통과하며 주도권을 잡았다.

중반까지 안정적인 경기 운영으로 선두를 유지했으나, 마스터스의 추격도 매서웠다. 5.0㎞ 구간을 지날 무렵 김윤지는 마스터스에게 역전을 허용하며 2위로 내려앉았다. 당시 마스터스와의 격차는 단 0.7초에 불과했다.

막판 뒤집기를 노리며 끈질기게 추격하던 김윤지는 마지막 한 바퀴를 남겨두고 설원 위에서 넘어지며 위기를 맞았다. 김윤지는 곧바로 일어나 주행을 재개하는 투혼을 발휘했으나, 마스터스와의 차이는 8.9초까지 벌어졌다. 결국 김윤지는 마스터스에 약 20초 뒤진 기록으로 결승선을 통과하며 값진 은메달을 목에 걸었다. 3위 켄달 그레치(미국)와는 여유로운 36초 차이였다. 그래도 김윤지는 “마스터스는 주행 강점과 파워가 대단한 선수”라며 “그런 선수와 함께 경쟁할 수 있다는 것 자체가 감사하다”고 말할 만큼 전설에 대한 예우도 잊지 않았다.

선천적 이분척추증 척수수막류를 안고 태어난 2006년생 김윤지는 여름에는 수영, 겨울에는 노르딕스키 선수로 활약하는 보기 드문 ‘철인’이다. 동계와 하계를 합쳐 전국장애인체육대회에서 세 차례나 최우수선수(MVP)로 뽑힐 만큼 국내 장애인 스포츠계의 샛별로 자리 잡았다. 그리고 그 기세는 국내를 넘어 세계 무대로까지 이어졌다. 어느 대회에서나 밝은 미소를 잃지 않아 해외 선수들 사이에서도 ‘스마일리(Smiley)’라는 별명으로 통하는 영락없는 10대 소녀지만, 기량은 독보적이다. 앞으로 더더욱 성장할 여지가 충분해 앞으로 세계를 호령할 스타로 성장할 가능성도 충분히 보여주고 있다.

이번 대회 바이애슬론과 크로스컨트리를 넘나들며 전방위 활약을 펼치고 있는 김윤지는 13일 바이애슬론 스프린트 추적에서 대회 2관왕이라는 한국 동계 패럴림픽 사상 전무후무한 기록에 도전한다.