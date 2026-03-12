고유가 직격탄 中企·상인 1000억 융자 지원

서울시, 중동사태 비상대책 TF

사재기 등 물가 모니터링 강화

시내 주유소 424곳 합동점검도

서울시가 중동 정세 불안에 따른 유가 상승에 대응하기 위해 중소기업과 소상공인을 대상으로 1000억원 규모 융자 지원에 나선다.



시는 11일 시청 본관에서 행정1부시장 주재로 ‘중동 사태 비상경제대책 태스크포스(TF) 회의’를 열어 민생경제 동향과 수출기업 피해 상황을 점검했다.



그 결과 글로벌 경제 불확실성이 확대되는 가운데 민생 물가 안정과 수출기업 피해 대응, 중소기업 금융 지원을 위한 대응체계를 강화하기로 했다.



먼저 유가 상승 등 원가 부담으로 수익성이 악화된 중소기업과 소상공인을 대상으로 1000억원 규모의 중소기업육성자금(취약사업자 지원 자금) 융자 지원을 실시한다. 지원 조건은 업체당 5000만원 이내로 소상공인 실부담금리는 1.9~2.4%다.



중동 사태로 피해를 입은 기업을 대상으로 수출바우처와 수출보증보험료 지원도 확대한다. 중동 사태로 어려움을 겪는 기업의 부담을 완화하기 위해 수출보험·보증료 지원 한도를 기존 기업당 300만원에서 800만원으로 늘린다.



시는 민생 물가 안정을 위해 상시 물가 모니터링과 비상 대응체계를 운영키로 했다. 전통시장 97개소와 대형마트 25개소를 대상으로 총 87개 주요 품목 가격 동향에 대한 상시 모니터링을 강화하고 라면과 즉석밥 등 생필품 10종을 중심으로 사재기 징후를 점검한다. 사재기나 매점매석 징후가 포착될 경우에는 중앙정부에 매점매석 지정 고시를 요청할 계획이다.



시는 각 자치구와 함께 서울 시내 주유소 424곳을 대상으로 긴급 합동점검에도 나선다. 특히 석유가격 표시제 이행 여부와 가격 인상 동향 등을 확인하고 유가 상승에 편승한 유통 질서 교란 행위 등을 집중적으로 살피겠다는 방침이다.