美 “선박 60척 등 5500개 이란 표적 타격…탄도미사일 공장도”

미군은 대이란 군사공격 ‘장대한 분노’(Epic Fury) 작전 12일째인 11일(현지시간)까지 이란 해군 선박 60척을 포함해 총 5500개 이상의 표적을 타격했다고 밝혔다.

미군의 이번 작전을 총괄 지휘하는 미 중부사령부 브래드 쿠퍼 사령관은 X에 올린 동영상에서 “현재까지 우리는 다양한 정밀 무기 체계를 활용해 60척 이상의 선박을 포함해 5500개 이상의 이란 내 표적을 타격했다”고 말했다. 쿠퍼 사령관은 이란의 주력 전투함인 솔레이마니급 전함을 “4척 가운데 마지막 1척을 제거했다. 이는 이란의 한 개의 전함급 전체가 전투에서 이탈한 것”이라고 설명했다. 그는 이란 곳곳의 항구 또는 해군 기지에 정박 중이던 전함의 타격 전후 사진을 각각 보여주며 작전 성과를 브리핑했다.

미 중부사령부 브래드 쿠퍼 사령관. EPA연합뉴스

쿠퍼 사령관은 “우리는 이란의 미사일과 드론을 타격하는 동시에 그들의 방위산업 기반을 공격함으로써 체계적으로 해체하고 있다. 바로 어젯밤 우리의 폭격기부대는 대형 탄도미사일 제조 시설을 타격했다”며 “이는 오늘 우리를 향해 발사되는 무기만을 겨냥한 것이 아니라 미래의 위협을 제거하는 것이기도 하다”고 했다.

쿠퍼 사령관은 아울러 이번 작전에 첨단 인공지능(AI) 시스템이 활용되고 있다는 점도 강조했다. 그는 “기밀로 분류되지 않은 사례 몇 가지로 우리가 완전히 새로운 방식으로 치명적 효과를 달성하는 방식을 강조하고자 한다”고 말했다. 이어 “이 시스템들은 방대한 양의 데이터를 몇 초 안에 추려내 우리 지휘관들이 적의 대응보다 더 빠르게 잡음을 걸러내고 더 현명한 결정을 내리도록 돕는다”며 “무엇에 언제 발사할지는 사람이 최종 결정하지만, 첨단 AI 도구는 수 시간, 때론 수일이 걸리던 과정을 몇초로 줄인다”고 말했다.