전국 대부분 구름 많고 흐려…강원 산지 많은 눈 [오늘날씨]

낮 최고기온 서울 13도·강릉 8도·제주 11도 등

지난 8일 강원 산간과 내륙을 중심으로 아침 최저 기온이 영하권을 기록한 가운데 원주시 치악산국립공원 남대봉 탐방로에 상고대가 피어 환상적인 겨울 풍광을 연출하고 있다. 연합뉴스

목요일인 12일은 제주도를 제외한 전국 대부분 지역에서 구름이 많고 대체로 흐리겠다.

강원 동해안·산지와 경상권에서는 오전부터 비나 눈이 내리는 가운데, 강원 산지에서는 최대 20㎝ 이상의 많은 눈이 예상된다.

오후부터 저녁 사이에는 대전·세종·충남 남동 내륙과 충북, 전라 동부, 그 밖의 경상권에 비가 내리겠다.

제주도에는 밤부터 내일(13일) 새벽 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

강원 동해안과 경상권을 중심으로 천둥과 번개가 치고 일부 지역에서는 싸락우박이 떨어질 수 있으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 교통안전에도 주의가 필요하다.

이미 많은 눈이 쌓여 있는 강원 산지를 중심으로는 습하고 무거운 눈이 추가로 내려 피해가 예상돼 시설물 관리에 주의해야 한다.

오전 5시 기준 아침 최저기온은 서울 1도, 인천 1도, 수원 0도, 춘천 -1도, 강릉 4도, 청주 2도, 대전 1도, 전주 1도, 광주 2도, 대구 3도, 부산 5도, 제주 6도다.

낮 최고기온은 서울 13도, 인천 12도, 수원 13도, 춘천 12도, 강릉 8도, 청주 12도, 대전 12도, 전주 13도, 광주 13도, 대구 12도, 부산 13도, 제주 11도로 예상된다.

미세먼지 농도는 서울·인천·경기 남부·충청권·광주·전북에서 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준이 예상된다.