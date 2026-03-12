질병청 “근육 감소, 노화 아닌 만성신장병 진행과 밀접한 건강 지표”

게티이미지뱅크

만성신장병 환자는 근육량이 줄어들수록 신장 기능이 악화되고 사망 위험도 커지는 것으로 나타났다.

질병관리청 국립보건연구원은 12일 세계 콩팥의 날을 맞아 국내 만성신장병 장기 추적 연구(KNOW-CKD) 자료를 분석한 결과를 발표했다.

분석 결과에 따르면 근육량이 적은 환자는 근육량이 많은 환자보다 신장 기능 악화 위험이 4.47배 높았고, 단백질-에너지 소모 지표가 3개 이상인 환자는 사망 위험이 최대 3.78배 증가한 것으로 나타났다.

연구진이 투석 전 단계 만성신장병 환자 1957명을 분석한 결과 근육량이 가장 많은 그룹의 신장 기능 악화 비율은 14.3%였지만, 근육량이 가장 적은 그룹은 42.5%로 약 3배 높았다.

연령과 당뇨병, 고혈압 등 기저질환을 반영한 분석에서도 근육량이 가장 적은 환자군의 신장 기능 악화 위험은 가장 많은 환자군보다 4.47배 높았다.

질병청은 만성신장병 환자가 염증, 대사 이상, 요독 축적 등의 영향으로 일반인보다 근육이 더 빠르게 감소할 수 있다고 설명했다.

이번 연구는 근육 감소가 단순한 노화 현상이 아니라 만성신장병 진행과 밀접하게 맞물린 건강 지표라는 점을 보여준다는 게 연구진 판단이다.

단백질-에너지 소모 상태와 사망 위험의 연관성도 확인됐다.

투석을 받지 않은 만성신장병 환자 2238명을 분석한 결과 단백질-에너지 소모 지표가 없는 환자와 비교해 2개 이상 해당하는 환자는 사망 위험이 2.78배, 3개 이상 해당하는 환자는 3.78배 높았다. 사망 또는 심혈관계 질환 발생 위험도 각각 2.16배, 2.30배 증가했다.

국립보건연구원 임주현 내분비신장질환연구과장은 "만성신장병 악화를 예방하기 위해 초기 근감소부터 선제적 예방관리가 필요하고, 근감소 예방은 만성신장병 환자에서 선택이 아닌 필수요소로 인식돼야 한다"고 말했다.