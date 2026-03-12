‘21세기 대군부인’ 박준면 “앞에 아이유, 뒤돌면 변우석…대본 리딩부터 떨려”

배우 박준면이 4월 방송되는 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 촬영 비하인드를 공개했다.

박준면은 11일 공개된 유튜브 채널 ‘유튜브 하지영’에 게스트로 출연했다.

유튜브 채널 ‘유튜브 하지영’ 캡처

이날 하지영은 연기와 방송, 사업 등 활발히 활동 중인 박준면을 두고 “요즘 박준면 시대”라고 말했다. 이에 박준면은 “속된 말로 물 들어오는 때인 것 같지만 나이를 먹어보니 그 기간이 짧더라. 언제까지 들어올지 몰라서 그냥 열심히 하는 것”이라고 말했다. 이어 “배우라는 직업은 늘 낭떠러지에 서 있는 것 같다. 잘 돼도 조심스럽다”고 덧붙였다.

오는 4월 10일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 21세기 대군부인에 대한 이야기도 이어졌다. 박준면은 “대본 리딩 때부터 떨렸다”면서 “아이유를 정말 좋아한다. 연기도 잘하고 음악적으로도 훌륭한 친구”라고 말했다. 이어 “뒤돌면 변우석이 있다. 내 역할이 상궁이라 두 배우와 계속 관계가 이어지는 게 너무 좋았다”고 촬영 당시를 떠올렸다.

촬영장 분위기에 대해서도 언급했다. 박준면은 “촬영장에는 아이유와 변우석이 준비한 커피차와 간식차가 매일 이어졌다. 이게 월드클래스구나 싶었다”면서 “염정아 언니가 준비해준 커피차도 겨우 넣을 수 있었을 정도였다”며 현장의 분위기를 전했다. 또 “추석 때는 아이유에게 소고기 선물도 받았다”고 덧붙였다.

사극 출연이 잦은 이유에 대해서는 “연극을 오래 해서 톤이 맞는 것 같다는 이야기를 듣는다. 그렇지만 현대극도 일상극도 다 할 수 있다”고 말했다. 이어 “일일극부터 주말극, 미니시리즈, 온라인동영상서비스(OTT)까지 다 해봤다. 나는 백지 같은 배우라 불러주면 다 된다”고 말했다.

뮤지컬 무대에 대한 열정도 강조했다. 박준면은 “뮤지컬 역시 하고 싶은 역할이 있으면 오디션을 본다”며 “같은 역할을 했더라도 시즌이 바뀌면 다시 검증받아야 한다. 계속 실력을 연마해야 한다”고 말했다.