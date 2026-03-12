고경표 "'언더커버 미쓰홍', 박신혜 리드에 즐거워… 제작자로서 준비도"

고경표가 '언더커버 미쓰홍' 종영을 맞아 촬영장에서의 비하인드와 진심 어린 소회를 전했다. tvN 제공

배우 고경표가 ‘언더커버 미쓰홍’ 종영을 맞아 촬영장에서의 비하인드와 진심 어린 소회를 전했다.

고경표는 tvN ‘언더커버 미쓰홍’에서 오직 숫자만을 믿는 완벽주의 기업 사냥꾼 신정우 역을 맡아, 냉철한 이성과 뜨거운 감정을 오가는 연기 변주를 선보였다.

특히 정우는 극 후반부 ‘여의도 해적단’에 합류해 강필범(이덕화 분) 회장의 비자금 루트를 꿰뚫는 날카로운 통찰력을 보여주는가 하면, 위기에 처한 옛 연인 홍금보(박신혜 분)를 위해 결정적인 순간마다 든든한 방패가 되어주며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.

지난 방송에서 모든 사건이 해결된 후 금보에게 진심 어린 사과와 함께 악수를 청하며 떠나는 정우의 모습은 캐릭터의 성장을 보여주며 깊은 여운을 남겼다.

작품을 마친 고경표가 신정우를 떠나보내는 소감을 전했다. tvN 제공

이처럼 오랜만에 안방극장으로 돌아와 성공적으로 작품을 마친 고경표가 일문일답을 통해 신정우를 떠나보내는 소감을 전했다.

드라마 ‘언더커버 미쓰홍’의 종영을 맞이한 소감에 대해 고경표는 “박신혜 배우의 훌륭한 리드하에 많은 배우가 협업하며 굉장히 즐겁게 촬영한 현장이었다”고 말했다.

극 중 고경표는 철저한 비즈니스 논리를 따르면서도 옛 연인 홍금보를 향한 복잡미묘한 감정을 섬세하게 그려냈다는 평가를 받았다. 그에게 감정의 진폭이 큰 신정우를 연기하며 스스로 가장 고민했던 지점은 무엇이었는지 물었다.

고경표는 세밀한 감정을 전달하려 노력했다고 전했다. tvN 제공

고경표는 “금보와는 개인의 신념이 거세게 부딪히는 순간들이 많았다. 정우는 사랑의 기억이 진하게 남았을 인물이라 생각했기에, 짧은 분량 안에서도 정우의 가치관 변화에 맞는 감정들을 세밀하게 전달하고 싶었다”고 말했다.

그러면서 “정우 스스로가 납득하고 있는 정의가 시청자분들께 단순히 ‘나쁘다’라고만 비치지 않기를 바라는 마음으로 고민하며 연기했다”고 이야기했다.

극 중 한민증권 사장 신정우를 연기한 고경표. tvN 제공

극 중 한민증권 사장 신정우와 배우 고경표와의 싱크로율이 궁금하다는 시청자들의 의견이 많았다. 닮은 점과 다른 점은 각각 무엇인지에 대한 질문에 고경표는 “사실 정우 캐릭터와의 싱크로율은 그리 크지 않은 것 같다”며 “오히려 성격 면에서는 금보와 더 닮아있는 것 같다. 저 역시도 실제로는 손해를 조금 보더라도 모두를 위해 개인적인 희생을 감수하는 편”이라고 밝혔다.

고경표는 극 중 여러 인물과 대치하며 팽팽한 긴장감을 주도했다. 박신혜 배우를 비롯해 함께 호흡을 맞춘 배우들과의 현장 케미스트리에 대한 물음에 고경표는 “늘 웃음이 가득했고, 매 순간이 배움의 연속이었다. 나름 긴 시간을 현장에서 보냈다고 생각했는데, 여전히 배울 것이 참 많다는 걸 느꼈다”고 전했다.

이어 “박신혜 배우를 비롯해 선배님들, 그리고 후배 배우분들까지, 현장을 대하는 태도나 연기에 임하는 마음가짐을 곁에서 지켜보며 배우로서 스스로를 돌아보고 다시 한 번 감사함을 느끼는 계기가 되었다”고 말했다.

배우 고경표. tvN 제공

그에게 “촬영하며 가장 기억에 남는 명장면이나 대사, 혹은 비하인드 에피소드가 있다면 소개해 달라”고 말하자 고경표는 “개인적으로는 금보와 정우의 과거 서사들이 담긴 장면들이 기억에 남는다”고 전했다.

고경표는 “짧지만 두 사람의 관계가 납득될 수 있는 소중한 순간들이었다고 생각한다. 비하인드라면, 추운 겨울을 거치며 촬영이 진행되었는데 실내 촬영이 많아서 개인적으로 참 좋았다”고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 올해 계획에 대해 새로운 작품과 더불어 제작자로서 돌아오겠다고 밝혔다. 씨엘엔컴퍼니 제공

올해의 계획과 배우로서의 목표에 대한 질문에 고경표는 “다시금 새로운 작품으로, 또 제작자로서 여러분을 마주할 준비를 하고 있다”며 “주어진 일에 열심히 임하며 매 순간 최선을 다하겠다”고 답해 그가 보여줄 다채로운 모습에 기대감을 갖게 했다.

이처럼 고경표는 완벽주의 기업 사냥꾼부터 애틋한 순애보까지 대체 불가능한 이미지 변신을 보여주며 시청자들의 마음을 사로잡았다.

그는 “시청자분들이 보내주신 큰 사랑이 높은 시청률로 증명되고 보답 받았다는 생각에 배우로서 큰 성취감을 느꼈다”며 유종의미를 거뒀음에 감사의 인사를 전했다.