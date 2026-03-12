“근육이 곧 생명”…만성신장병 환자, 근육 적으면 사망 위험 4배↑

체내 단백질-에너지 소모 심할수록 사망 위험 증가

“만성신장병 환자에게 근육감소 예방은 필수요소”

근육량 감소가 만성신장병 환자에게 치명적인 것으로 드러났다. 근육량이 적은 환자가 많은 환자보다 신장 기능 악화 위험이 약 4.5배, 체내 단백질과 에너지가 감소를 판단하는 4가지 지표 중 3가지 이상 해당하는 환자는 사망위험이 약 4배 증가하는 것으로 확인됐다.

12일 질병관리청 국립보건연구원에 따르면, 근육량 감소가 만성 신장병 환자에게 위험한 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

질병관리청 국립보건연구원은 12일 ‘세계 콩팥의 날’을 맞아 국내 만성신장병 장기추적 연구 자료를 분석해 이 같은 내용을 발표했다. 만성신장병 환자는 염증이나 요독 축적(노폐물 축적) 등으로 일반인보다 근육이 빠르게 감소할 수 있다.

연구진은 국내 만성신장병 장기추적 연구에 참여한 비투석 환자 1957명을 대상으로 근육량 감소와 신장 기능 악화 관계를 분석했다. 근육량이 가장 많은 그룹의 신장 기능 악화 비율은 14.3%인 것에 반해 근육량이 가장 적은 그룹은 42.5%로 약 3배 높았다. 연령 및 기저질환을 고려한 분석에서도 근육량이 가장 많은 환자 대비 근육량이 가장 적은 환자의 신장 기능 악화 위험은 약 4.47배 높았다.

연구진은 체내의 단백질과 에너지 저장량이 동시에 감소하는 상태인 ‘단백질-에너지 소모’와 환자 예후 관계도 분석했다. 단백질-에너지 소모 상태는 △혈청 알부민 △체질량지수 △골격근량 감소 △1일 단백질 섭취량 등을 기준으로 4가지 항목 중 3가지 이상이 일정 기준을 미치지 못할 때를 말한다.

투석을 받지 않은 만성신장병 환자 2238명을 분석한 결과 단백질-에너지 소모 지표가 하나도 없는 환자에 비해 2개 이상 해당하는 환자의 사망위험은 2.78배, 3개 이상 해당하는 환자의 사망위험은 3.78배 증가했다.

임주현 국립보건연구원 내분비·신장질환연구과장은 “근 감소 예방은 만성신장병 환자에게 선택이 아닌 필수요소로 인식되어야 한다”며 “향후 만성신장병 환자의 운동·영양 중재를 포함하는 근거 기반 관리 방안을 마련할 필요가 있다”고 밝혔다.