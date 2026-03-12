[속보] 李대통령 국정 지지율 67%…민주 43%·국힘 17% [NBS]

이재명 대통령. 뉴시스

이재명 대통령의 국정운영을 긍정적으로 평가한 비율이 67%로 집계됐다는 여론조사 결과가 12일 나왔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 9∼11일 만 18세 이상 1천2명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답자는 직전 조사인 2주 전과 같은 67%로 집계됐다.

이는 이 대통령 취임 이후 해당 조사에서 가장 높은 지지율을 보인 직전 조사와 같은 수치다.

부정 평가 응답은 24%로, 지난 조사보다 1%포인트(p) 하락했다.

전 연령층에서 긍정 평가가 과반이었다.

이념 성향별로는 진보층과 중도층에서는 긍정 평가가 각각 93%와 71%였다. 보수층에서는 부정 평가가 53%로 나타났다.

정당별 지지도를 보면 더불어민주당은 43%, 국민의힘은 17%를 기록했다. 지난 조사와 비교해 민주당은 2%p 하락했고, 국민의힘은 변동이 없었다.

민주당 지지도는 전 연령층, 전 지역에서 국민의힘을 앞섰다.

특히 전통적으로 보수세가 강한 대구·경북(TK)에서도 민주당 지지도는 29%로 국민의힘(25%)과 오차범위 내에서 접전을 보였다.

해당 조사에서 오차범위 내이긴 하지만 민주당의 TK 지지도가 국민의힘을 수치상으로 앞선 것은 올해 들어 처음이다.

직전 조사에서는 양당의 TK 지지도는 28%로 동률을 기록한 바 있다.

국민의힘이 지난 9일 의원총회에서 이른바 '윤 어게인 반대' 결의문을 채택한 뒤 진행된 이번 조사에서 TK 지지율은 직전 조사보다 3%p 하락한 것이다.

국민의힘 지지율은 중도층에서 9%로 직전 조사와 같았고 보수층에서는 오히려 44%에서 43%로 1%p 하락했다.

이 밖에 조국혁신당은 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 등이었다.

정당 지지도 조사에서 직전 조사 대비 태도를 유보한 비율은 6%p 상승했다.

이재명 정부 주요 정책 분야에 대한 긍정 평가는 '복지 정책' 66%, '외교 정책' 62%, '경제 정책' 60%, '부동산 정책' 57%, '대북 정책' 54% 순이었다.

모든 정책 분야에 대해 진보층과 중도층에서는 긍정 평가 비율이 과반인 반면 보수층에서는 부정 평가 비율이 비교적 높게 나타났다.

지난 조사(작년 12월 2주) 대비 복지·외교·대북 정책에 대한 평가에는 큰 변화가 없었다. 다만 부동산 정책에 대해서는 17%p(40%→57%), 경제 정책은 9%p(51%→60%) 긍정 평가 비율이 상승했다.

6·3 지방선거에서 '현 정부의 국정안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다'는 응답은 50%로 직전 조사보다 3%p 하락했고, '현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다'는 35%로 직전 조사 대비 1%p 상승했다.

충남·대전과 대구·경북 행정통합 추진 시점에 대해선 '지방선거 이후 충분한 숙의 과정을 거쳐 추진하는 것이 바람직하다'는 응답이 55%로 '6월 지방선거에서 통합단체장을 선출하도록 신속히 처리해야 한다'(27%) 보다 두 배가량 높았다.

특히 대전·세종·충청과 대구·경북을 비롯한 모든 지역에서 '지방선거 이후 추진해야 한다'는 응답이 높게 나타났다.

최근 국회 본회의를 통과한 사법 3법에 대해선 '사법부의 책임성을 높이고 국민의 권리 구제를 위해 필요한 조치라고 본다'는 응답이 42%, '사법부의 독립성이 약화되고, 정치권의 사법 개입이 늘어날 수 있어 우려된다'는 응답이 41%로 비슷했다.

현재 우리 사회 전반의 공정성에 대한 인식으로는 '공정하다'는 응답이 43%로 집계됐다.

NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 17.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.