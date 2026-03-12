세계e-모빌리티협의회, LS일렉트릭 등 6곳 시상

세계e-모빌리티협의회(GEAN)는 글로벌 e-모빌리티 산업 발전과 탄소중립 실현 등에 기여한 국내외 기업(단체) 및 기관 6곳을 2026 GEAN 어워드 및 특별상 수상자로 선정했다고 12일 밝혔다.

시상식은 제13회 국제e-모빌리티엑스포 개막식이 열리는 오는 25일 제주신화월드에서 진행된다. 2026 GEAN 어워드는 국내 에너지 솔루션 기업 LS일렉트릭, 중국 광저우 난사구청, 말레이시아전기차협회가 받는다. 세 기관은 각각 전동화 전환 및 e-모빌리티 인프라 확충, 스마트 시티 구현, 아세안 전기차 보급 확대 등의 분야에서 두드러진 성과를 인정받았다.

2026 GEAN 특별상은 선박해양플랜트연구소와 전자신문, 중국자동차기자협회가 선정됐다. 이 기관들은 e-모빌리티 산업 발전과 GEAN의 글로벌 네트워크 강화에 공헌한 점을 높이 평가받았다.

2016년 출범한 GEAN은 미국·일본과 아세안 각국 전기차협의회, 르노 닛산, BYD 등 30여개국 80여개 협회·단체 및 기업이 회원사로 활동하고 있다. GEAN 어워드 시상식이 열리는 제13회 국제e모빌리티엑스포는 오는 24일부터 27일까지 제주신화월드와 제주생태·신화·역사공원 일원에서 개최되며, 50여개국이 참가한다.