“내년에 기아 가야겠다”…원태인 DM 유출 논란에 ‘사실무근’ 해명

삼성 라이온즈의 간판 투수 원태인이 소셜미디어(SNS) 메시지 유출 논란에 휩싸였다.
지난 11일 온라인 커뮤니티를 중심으로 원태인이 지인과 나눈 다이렉트 메시지(DM) 캡처본이 확산됐다. 해당 이미지에는 원태인이 “내년에 기아에 가야겠다”는 취지의 발언을 한 내용이 담겨 있었다.
이 캡처는 지인이 자신의 SNS에 올리면서 빠르게 퍼져 나갔다. 올 시즌 종료 후 자유계약선수(FA) 자격을 얻는 원태인의 상황과 맞물리며 삼성 라이온즈 팬들 사이에서 논란이 되고 있다.
일부 팬들은 “팀의 간판 투수가 FA를 앞두고 이런 말을 하는 건 부적절하다”, “설령 농담이라도 팬들에게 상처가 될 수 있다”는 반응을 보였고, “사적인 대화를 캡처해 공개한 것이 더 문제”라며 유출 행위를 지적하는 의견도 나왔다.
논란이 커지자 원태인은 자신의 SNS 스토리를 통해 해명에 나섰다.
그는 거울 셀카 사진과 함께 “요즘 AI가 너무 잘 돼 있어서 피해가 많다. 사실무근”이라며 메시지가 조작됐을 가능성을 제기했다. 현재 원태인의 SNS 계정은 비활성화된 상태다.
메시지를 최초 공개했던 지인 역시 게시물을 삭제한 뒤 사과문을 올렸다. 지인은 “경솔했다. 다른 얘기를 하다가 농담 삼아 한 말이다. 정말 죄송하다”며 고개를 숙였다.
한편 원태인은 지난달 괌 스프링캠프 도중 오른쪽 팔꿈치 통증으로 조기 귀국했고, 부상 여파로 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀 최종 명단에서 제외됐다.