송언석 "'공소취소 거래설' 진실이면 국정농단…특검 당론 추진"

"특검법안 준비되는 대로 제출…거짓이면 가짜뉴스 엄벌 공론화해야"

국민의힘 송언석 원내대표는 12일 "이재명 대통령의 공소취소와 검찰 수사권 간 뒷거래가 있었다는 의혹에 대해 당론으로 특검을 추진하겠다"고 밝혔다.



송 원내대표는 이날 국회에서 의원총회를 열어 이같이 언급하고 "향후 (특검) 법안이 준비되는 대로 바로 제출하겠다"고 말했다.

국민의힘 송언석 원내대표가 지난 9일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 "이 의혹이 진실이라면 검찰 수사권이라는 국가의 중요한 정책을 이 대통령 한 사람의 범죄 행위를 없애기 위해 맞바꾼 국정농단"이라고 주장했다.



또 "이 대통령의 최측근이자 검찰 고위 간부들에게 얘기할 수 있는 사람은 특정될 것"이라며 "지시가 사실이라면 정성호 법무부 장관은 이 대통령의 개인 변호사에 불과하다고 볼 수밖에 없다"고 했다.



그러면서 "정 장관은 대장동 사건 항소포기 외압 의혹의 중심인물인 데다 이 대통령과 관련된 부분에 공소취소 외압을 행사한 부분에 대해선 헌법과 법률에 따라 분명히 탄핵감에 해당할 것"이라고 주장했다.



이어 "만약 사실이 아니라 거짓이라면 가짜뉴스가 판치지 않도록 엄벌에 처할 수 있도록 사회적 공론화가 필요하다"며 "그렇기 때문에 집권 여당이고 다수당인 더불어민주당에서는 공소취소와 검찰 수사권 간 거래했다는 의혹에 대해 특검을 거부할 이유도, 명분도 없다"고 강조했다.



아울러 "오늘 본회의에 이 대통령 공소취소 빌드업을 위한 국정조사 요구가 들어온 부분에 대해 보고가 있을 예정"이라며 "이 국정조사가 공소취소를 목표로 정해놓고 거기에 맞춰가는 엉터리 국정조사, 기소 자체가 조작됐다는 답을 정해놓고 하는 '답정너식' 국정조사가 된다면 국민도 우리도 동의하기 어렵다"고 덧붙였다.

<연합>