1200만 '왕사남' 장항준 감독, 돈방석 앉나…인센티브 예상치만 '수십억'

영화 '왕과 사는 남자'가 천만 관객을 넘어 1200만 관객을 돌파하면서 연출을 맡은 장항준 감독의 '인센티브' 수익에 대해서도 관심이 커지고 있다.

12일 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망 집계에 따르면 '왕과 사는 남자'는 지난 11일 17만 1424명의 관객을 극장으로 불러 모으며 누적 관객 수 1205만 5445명을 달성했다.

영화 '왕과 사는 남자'의 장항준 감독이 12일 서울 중구 프레스센터 앞에서 1,200만 관객 돌파를 기념해 커피차를 마련, 팬들에게 커피를 나눠주기 전 인사말을 하고 있다. 뉴스1

'왕과 사는 남자'의 1200만 관객 돌파는 지난 2024년 최고 흥행작인 '파묘'(약 1191만 명)을 넘어선 수치로, 역대 한국 영화 가운데 20번째로 1200만 관객을 기록하게 됐다.

특히 장항준 감독은 '왕과 사는 남자'를 통해 처음으로 천만 관객 영화감독에 이름을 올리면서, 그가 이번 작품 흥행으로 받게 될 흥행 보수에 대해서도 많은 이들의 이목이 쏠리고 있다.

'왕과 사는 남자'의 손익분기점은 260만 관객으로, 현재 관객 수를 기준으로 손익분기점을 넘어서 추가로 든 관객은 약 940만 명이다.

업계 관례상 영화가 흥행할 경우 감독은 기본 연출료 외에 성과에 따른 '러닝 개런티'를 받는 경우가 다수다. 해당 보수는 손익분기점 이후 관객 수에 따라 추가 지급되는 것으로, 통상 관객 1인당 300~500원 수준으로 책정된다.

이에 장항준 감독의 인센티브는 최소 28억 원에서 최대 47억 원에 달할 것으로 추정되고 있다. 하지만 관련 계약 내용은 공개되지 않았기에, 장항준 감독이 실제로 손에 쥘 금액은 얼마가 될지 현재로선 단언하기 어려운 상황이다.

장항준 감독은 앞선 인터뷰에서 "흥행 보수는 아직 제작사가 고민하는 것으로 안다"라며 "정확한 계약 조건은 제작사와 투자사에 물어보는 게 맞을 것 같다"라고 말한 바 있다.

제작사 온다웍스의 임은정 대표도 최근 언론 인터뷰에서 "'왕과 사는 남자'는 제가 다 가져가는 구조가 아니라 나눠서 받는 구조로 함께한 사람들에 대한 보상을 생각하고 있다"라며 "공동 제작자와도 논의 중"이라고 설명했다. 그러면서 "한국 영화에 도움이 되는 방향으로 하고 싶다"라며 "어떤 방식으로든 인센티브는 지급할 것"이라고 덧붙였다.

<뉴스1>