“중동 리스크에”… 경북도, 수출 애로기업에 500억원 푼다

경북도는 최근 중동 사태로 위기에 직면한 수출 중소기업과 소상공인을 보호하고자 금융지원대책을 강화한다.

12일 도에 따르면 기존 미국 관세 부과 관련 경영 애로기업에 한정된 관세 대응 긴급 경영안정 자금의 지원 대상을 중동 사태로 영향을 받는 기업까지 확대한다.

현지 통관 지연과 물류 마비, 주문 취소 등 직·간접 어려움을 겪는 기업을 대상으로 500억원 규모의 은행 협력 자금을 활용해 업체당 최대 5억원 한도로 융자 지원한다.

도는 대출 이자의 2%를 1년간 보전해 기업의 금융 부담을 덜어줄 방침이다. 자금 소진 때까지 상시 신청을 받는다.

중동 사태로 경영 애로를 겪는 소상공인을 대상으로 수출 피해 소상공인 특례 보증도을 추진한다. 경북 버팀 금융 내 별도의 우대지원 대상을 추가해 신용보증을 우선 지원한다.

자세한 사항은 경북도와 시군, 경북경제진흥원, 경북신용보증재단 홈페이지와 경북도중소기업육성자금시스템에서 확인할 수 있다.

이재훈 도 경제통상국장은 “대외 환경 변화를 예의주시하며 지역 기업들이 경영에 전념할 수 있도록 지원책을 마련하겠다”고 말했다.