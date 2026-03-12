“한국이 조작해 미안, 떡볶이는 미워말라”…‘두끼’ 대만 황당 WBC 마케팅

논란 일자 게시물 삭제…이후 사과

두끼 본사, 입장문에서 “주의 전달”

국내 떡볶이 프랜차이즈 ‘두끼’가 대만 현지 법인의 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’ 경기 결과를 활용한 혐한 마케팅 논란에 12일 공식 사과했다.

두끼는 이날 홈페이지에 게시한 입장문에서 최근 두끼 대만 법인에서 왜곡된 사실을 바탕으로 이벤트를 진행한 점을 확인했다며, 전 세계에 ‘K-푸드’를 알리는 브랜드로서 무거운 책임을 느끼고 고객에게 불편함과 실망을 드려 진심으로 죄송하다고 밝혔다.

두끼 대만 법인이 지난 11일 사회관계망서비스(SNS)에서 ‘2026 월드베이스볼클래식(WBC)’에서의 한국 대표팀 결과를 이용한 ‘혐한’ 마케팅을 펼치고 있다. 이미지 속 남성이 든 종이의 한자는 ‘죄송하다, 저희가 점수를 조작해서는 안 됐다’로 해석된다. 뉴시스

앞서 지난 11일 두끼 대만 법인이 공식 사회관계망서비스(SNS)에 ‘야구 점수를 조작해 죄송하다’는 취지의 게시물을 올리면서 논란이 일었다. 한국 야구대표팀이 호주를 상대로 7대2 승리를 거둔 후 제기된 대만 현지 누리꾼들의 승부조작 의혹을 마케팅에 이용한 것으로 보였다. 한국과 호주전의 경기 결과로 대만이 탈락하자, 현지 누리꾼들 사이에서 승부조작 아니냐는 일방적 주장이 제기됐다.

게시물에는 한국 선수가 고의 삼진을 당했다는 식의 말과 함께 ‘한국인 사장이 사과한다’는 문구가 적힌 종이를 든 남성의 모습이 담겼다. 해당 계정에는 ‘점수를 조작해서 미안하다’거나 ‘대인배라면 떡볶이를 미워하지 말아달라’는 내용도 포함됐으며, 두 명이 방문 시 540대만달러(약 2만5000원)에 메뉴를 제공한다는 홍보 문구까지 더해졌다.

지난 8일 대만이 한국을 5대4로 이긴 점수를 교묘하게 인용한 표현으로 해석됐는데, 교민이라고 밝힌 한국인 누리꾼 등에게서 거센 비판을 받았다. 논란이 거세지자 게시물은 즉시 삭제됐으나 관련 캡처 이미지가 온라인상에 빠르게 퍼지며 비난 여론이 확산했다.

문제가 된 종이를 들고 사진을 찍었던 남성은 대만 두끼 계정을 통해 ‘의도와 다르게 문구 선정에 세심하게 신경 쓰지 못했다’며 고개를 숙였다.

두끼 본사는 입장문에서 “해당 이벤트는 본사와 무관하게 진행된 것으로, 내용을 인지한 후 즉시 현지 파트너사에 게시물 삭제를 요청하고 재발방지를 위한 엄중한 주의를 전달했다”고 밝혔다.

계속해서 “두끼는 한국 브랜드로서 자부심과 책임을 갖고 운영된다”며 “글로벌 매장 운영 가이드라인을 더 강화하겠다”고 약속했다.