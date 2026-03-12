정선희 "나조차도 안 만진다" 체형 진단 어색

방송인 정선희가 체형 진단을 받는 과정을 공개하며 솔직한 입담을 뽐냈다.

정선희는 11일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에 '타고난 골격이 여배우 골격? 정선희 54살 인생 골격 진단 및 컨설팅 후기'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에는 이미지 컨설팅 업체를 방문해 퍼스널 컬러와 골격 진단을 받는 정선희의 모습이 담겼다.

체형 분석을 위해 거울 앞에 선 정선희는 전문가의 터치가 이어지자 "나 정형외과 온 거 같다. 뼈 맞추러 온 거 같다"며 "한때 쇄골미인이었다"라고 농담을 건넸다.

진단이 길어지자 그는 "최근에 이렇게 거울 앞에서 오래 서 있던 적이 없다. 최근에 이렇게 내 몸을 오래 만진 사람도 처음이다. 나조차도 안 만진다"며 어색함을 표하기도 했다.

분석을 진행한 전문가는 정선희의 체형에 대해 "원래 오래 걸리긴 하는데 요소가 섞여있어서 (진단이) 어렵다"며 "요소가 섞여 있어서 옷 입을 때 어려웠을 거 같다"라고 설명했다.

이에 정선희 역시 "나는 진짜로 매치하기 힘들다. 예전에 스타일리스트도 그랬다. 한 가지 스타일로 규정하기가 애매하다고 했다"며 공감했다.

<뉴시스>