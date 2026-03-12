제주항공 참사 잔해 재조사서 24점 추가 발견…유가족 분노 [이슈플러스]

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 잔해 재조사 과정에서 희생자로 추정되는 유해가 추가로 발견됐다.

12일 12·29 무안공항 제주항공 참사 유가족협의회에 따르면 국토교통부와 항공철도사고조사위원회, 전남경찰청 과학수사대가 합동으로 진행 중인 여객기 잔해 재조사 현장에서 이날 희생자로 추정되는 유해 24점이 발견됐다.

12일 무안국제공항에서 공항 관계자들이 12·29 제주항공 여객기 참사 사고기 잔해를 옮기고 있다. 연합

발견된 유해 가운데 가장 큰 것은 약 14㎝ 크기로 파악됐다. 유해 1점은 기체 오른쪽 날개에서 발견됐으며, 6점은 지난 1월 국회 국정조사특별위원회 현장 방문 직전 항공철도사고조사위원회가 수거해 보관 중이던 잔해 포대에서 나온 것으로 확인됐다. 나머지는 참사 초기 수습된 잔해에서 추가로 발견된 것으로 전해졌다.

지난달 시작된 잔해 재조사 과정에서 이날까지 발견된 유해는 총 33점으로 늘었다. 이 가운데 9점은 국립과학수사연구원 DNA 감식 결과 희생자 6명의 유해로 확인됐다.

항공철도사고조사위원회는 지난달 12일부터 활주로 주변에 흩어져 있던 사고기 잔해를 수거해 컨테이너 4동에 옮겨 보관하며 분류와 기록 작업을 진행하고 있다. 조사 과정에서는 희생자 유류품과 함께 사고 원인 규명에 도움이 될 수 있는 단서도 수집하고 있다.

기체 꼬리날개 등 부피가 큰 잔해는 별도의 가건물을 설치해 보관하고 있으며, 조사는 10여 명씩 3개 조로 나눠 진행 중이다. 잔해물 조사는 앞으로도 10차례 이상 추가로 이어질 전망이다.

유가족들은 장기간 방치된 잔해 속에서 유해가 뒤늦게 발견되고 있는 데 대해 강하게 반발하고 있다. 특히 이날 발견된 유해 상당수가 항공철도사고조사위원회가 국조특위 현장 방문 직전 수거한 잔해 포대에서 나온 점을 들어 조사 당국의 부실 대응을 비판했다.

김유진 유가족협의회 대표는 “항철위가 국조특위 현장 조사 당시 유해 발견 가능성을 우려해 현장에 남은 잔해를 서둘러 치워놓은 정황이 나왔다”며 “1년이 넘도록 유해가 방치돼 있었다는 점에서 분노와 허탈함을 느낀다”고 말했다.