장동혁 ‘징계휴전’에도… 국힘 내홍 지속

당 윤리위에 ‘추가 논의 중단’ 요청

한동훈 제명 취소·극우 절연 없어

친한계 “고성국 면죄부” 거센 반발

장동혁 국민의힘 대표가 12일 당 윤리위원회에 “제소돼 있는 모든 징계 사안에 대해 추가적인 논의를 하지 말아 달라”고 요청했다. ‘윤석열 어게인 반대’ 결의문 발표 이후 후속 조치를 요구하는 목소리가 높아지자 징계 논의에 제동을 걸며 한발 물러선 것이다. 장 대표는 ‘통합’을 명분으로 내세웠지만 친장(친장동혁)계에는 면죄부를 주면서 ‘절윤’(윤석열 전 대통령과의 절연) 행세만 하는 것 아니냐는 비판이 이어지는 등 당내 갈등을 완전히 잠재울 수 있을지는 미지수다.

국민의힘 장동혁 대표가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “의원총회에서 논의된 것이기도 하고, 우리가 하나로 뭉쳐서 선거를 힘차게 뛰기 위한 방안이기도 하다”라며 징계 논의 중단 이유를 밝혔다.



최근 국민의힘에서는 한동훈 전 대표 제명을 시작으로 배현진 의원 징계 등 친한(친한동훈)계와 당권파의 ‘징계 갈등’이 이어져 왔다. 현재 윤리위에는 한 전 대표의 대구 일정에 동행한 전현직 의원 8명과 유튜브 방송에서 ‘당사에 전두환·윤석열 전 대통령의 사진을 걸어야 한다’는 등의 발언을 한 극우 인사 고성국씨 등이 제소돼 있다.



장 대표는 “당직을 맡은 모든 분은 앞으로 당내 문제나 당내 인사에 대한 언급을 자제해 달라”라며 “당내 인사들은 우리 내부 문제에 천착하기보다 대여 투쟁에 집중해 주실 것을 당부드린다”고 강조했다.



장 대표의 ‘징계 휴전’ 선언에도 당내 공방은 이어졌다. 친한계 박정훈 의원은 페이스북을 통해 “고성국 등 친장계 인사들의 반선거적 행위에 면죄부를 주는 일”이라고 지적했다. 그는 “선거 승리를 위해 가장 필요한 한동훈 복당 논의까지 차단하는 것”이라며 “이러니까 절윤 선언이 아니라 ‘절윤 행세’라는 비판이 나오는 것 아니겠느냐”라고 꼬집었다. 소장파 김용태 의원은 “지금 상황에서는 국민들이 ‘국민의힘이 변하고 있구나, 바뀌고 있구나’를 체감할 수 있는 굉장히 강력하고 큰 상징성 있는 조치들이 매일매일 나와야 한다고 생각한다”고 했다. 반면 나경원 의원은 “정당 흔들기가 도를 넘었다. 장 대표가 참 딱하다”라며 “이제 우리 당이 더 이상 끌려다녀서는 안 된다”고 했다.



한편 이날까지 연장된 국민의힘 서울시장·충남도지사 후보자 추가 공천 신청에는 등록을 보류했던 김태흠 충남지사가 등록을 마쳤다. 국민의힘 최고위는 이날 박강수 마포구청장에게 내려진 당원권 정지 6개월 징계의 효력을 정지하기로 의결하면서 박 구청장의 지방선거 출마도 가능해졌다.