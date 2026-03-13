與 “공소취소 거래설 가짜뉴스 강력 대응”… 野 “李 탄핵사유”

김어준發 폭탄 정치권 여진



정청래 “상상도 할 수 없는 일” 비판

한병도 “사실 왜곡한 음모론” 맹비난

주장 제기한 장인수 기자 고발키로



金 “李, 그런 제안할 사람 아냐” 진화

논란 불거진 데 대해 공식 사과 안 해

장동혁 “정황 증거 넘쳐… 특검해야”

범여권 유튜버 김어준씨 방송에서 제기된 ‘공소 취소 거래설’로 촉발된 더불어민주당내 여진이 계속되고 있다. 친명(친이재명)계 의원을 중심으로 당 차원 대응이 필요하다는 주장이 터져나온다. 공식 입장을 자제하던 민주당은 12일 의원총회 뒤 “당이 할 가장 강력한 방법으로 대응하겠다”는 방침을 정하고 거래설 제기자를 고발 조치했다. 국민의힘은 이재명 대통령 공소 취소 거래설에 연일 특별검사 수사가 필요하다며 공세를 강화하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표가 12일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

◆“삼류 소설도 아닌 왜곡”… 친명계 격앙

민주당 정청래 대표는 이날 국회 의원총회 모두발언에서 “일각에서 뜬금없이 공소 취소 거래설이 난무하는데 이재명정부에서 상상도 할 수 없는 일”이라며 “당에서 가능한 모든 방법을 동원해서 강력하게 대응하겠다”고 말했다. 한병도 원내대표 역시 거래설을 언급하며 “사실을 왜곡하고 불신을 조장하는 음모론은 단순한 가짜뉴스 차원에 머물지 않는다”며 “근거 없는 비방과 음모론에는 당 차원에서 아주 적극적이고 단호하게 대응하겠다”고 강조했다.

비공개 의원총회 뒤 민주당은 당 차원의 가장 강력한 대응을 하기로 방침을 정했다. 김현정 원내대변인은 “언론중재위원회나 방송통신심의위원회 제소, 법적 고발조치를 다 포함한다”고 설명했다. 이후 당 국민소통위원장인 김현 의원은 김어준씨 유튜브 방송에서 거래설을 주장한 MBC 기자 출신 장인수씨를 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 고발한다고 밝혔다.

장씨는 지난 10일 방송에서 ‘이 대통령 뜻을 전한다’고 믿을 만한 측근이 공소를 취소하라는 이 대통령의 메시지를 다수 고위 검사에게 전달했다고 말했다. 장씨는 취재원 보호를 이유로 증거 공개는 거부했다.

민주당은 10일부터 이날 오전까지 공소 취소 거래설과 관련한 공식적인 입장을 내놓지 않았다. 당내에서는 이달 내 중대범죄수사청(중수청)·공소청 법안을 통과시켜 검찰개혁을 완수하려는 상황에서 이 같은 음모론에 엄중히 대처해야 한다는 지적이 잇따랐다.

대표적인 친명계로 분류되는 김영진 의원은 이날 MBC라디오에 출연해 “삼류 창작소설 급에도 못 들어가는 내용”이라며 “민주당과 정부 관계자, 이 대통령 모욕”이라고 꼬집었다. 그러면서 “민주파출소가 왜곡·허위·조작기소에 대해서는 명확하게 정정보도를 요청하고 그것이 진행되지 않았을 때 고발한다”며 “‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’과 장 기자 발언에 똑같은 원칙을 적용해야 한다”고 요구했다. 민주파출소는 민주당이 운영하는 허위조작정보신고센터다.

공소취소 거래설 일축 정성호 법무부 장관이 12일 경기 과천시 법무부 청사로 출근하고 있다. 과천=뉴시스

◆“사실무근”이라지만 사과 없는 김어준

공소 취소 거래설 여진이 길어지며 김어준씨는 이날 자신의 방송 중 장씨 발언을 거론했다. 김어준씨는 “저한테 (이 대통령 측근이) 누구냐고 물어보는 사람이 있는데 기자들은 그런 제보 소스(출처)를 안 밝힌다”며 “‘장 기자가 무슨 말을 할지 알고 출연시킨 거 아니냐’고 묻는 사람도 있는데 기자는 자기 특종을 절대 말하지 않는다”며 자신이 사전에 인지하지 못했음을 드러냈다.

김어준씨는 “애초 이 대통령은 그런 제안을 할 사람이 아니다”라며 “누군가 대통령 이름을 팔았다면 굉장히 위험한 것”이라고 발언했다. 이어 “(정성호) 법무부 장관도 아니라고 말했다, 사실무근이라는 것”이라고 전했다. 논란이 확산하자 이를 진화하기 위해 한 발짝 물러선 모양새다. 자신의 방송 내용에 사과하지는 않았다.

국민의힘은 공소 취소 거래설의 진위 여부를 조사하기 위한 특검 도입을 당론으로 추진하기로 했다. 장동혁 대표는 이날 국회 최고위원회의에서 “민주당의 공소취소 모임과 ‘조작 기소’ 국정조사 추진, 대통령의 계속된 검찰 공격을 보면 정황 증거는 차고 넘친다”며 “만약 사실이라면 명백한 대통령 탄핵 사유”라고 주장했다. 장 대표는 “다른 사건 다 제처놓더라도 이번만큼은 특검이 반드시 필요하다”며 “특검을 통해 명명백백하게 진실을 규명해야 한다”고 강조했다.

국민의힘 장동혁 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

송언석 원내대표는 의원총회에서 “이재명 정권의 공소취소와 검찰 수사권 뒷거래 의혹에 대해 특검을 추진해야 한다”며 “법안이 준비되는 대로 특검법안을 제출하겠다”고 밝혔다.