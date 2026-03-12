석유 최고가격제 13일 시행… 30년 만에 부활

휘발유·경유·등유에 상한선 적용

정유사 공급가로 2주 단위 책정

李 “추경 편성 최대한 신속하게”

정부가 중동 정세 불안으로 요동치는 국내 기름값 안정화를 위해 약 30년 만에 도입하기로 한 석유 최고가격제가 13일부터 시행된다.



정부는 12일 ‘민생물가 특별관리 관계장관TF 회의’를 열고 이 같은 내용의 석유제품 가격 안정화 방안을 발표했다. 석유 최고가격제란 정부가 석유제품의 판매가격에 상한선을 설정해 그 이상으로 팔지 못하도록 하는 제도다. 1997년 유가 자유화 이후 도입되는 건 이번이 처음이다. 고급휘발유를 제외한 휘발유와 경유, 등유에 적용되며, 필요에 따라 대상이 확대될 수 있다.

12일 경기 평택시 포승읍 평택항 인근 주유소에 유류 가격이 표시돼 있다. 뉴스1

최고가격은 미국·이란 전쟁 발생 전 평시에 형성된 ‘기준가격’에 국제 석유제품가격(MOPS)의 변동 비율을 곱한 뒤 교통·에너지·환경세 등 제세금을 더한 값으로 정해진다. 해당 가격은 국제 유가 반영 시차를 감안해 2주 단위로 재설정하게 된다. 기준가격은 주유소 판매가격이 지역과 주유소별로 크게 차이 나는 점을 고려해 정유사 공급 가격으로 책정된다. 산업부 관계자는 “(주유소가 판매가격을 과도하게 올리지 않도록) 가격 상승이 과도하거나 매점매석이 의심되는 주유소 등은 엄정하게 관리할 것”이라고 말했다.



한국은행은 석유 최고가격제 도입을 두고 “국제 유가 급등과 같은 큰 외부 충격 발생 시 소비자 부담을 일시적으로 줄여준다는 측면에서 긍정적 효과가 있다”면서도 “도입 기간이 길어질수록 초과수요 발생 등 부작용이 커질 수 있다”며 단기간 시행이 바람직하다는 의견을 피력했다. 이재명 대통령은 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 추가경정예산(추경) 조기 편성을 주문하며 “유류세나 화물차, 대중교통, 농업인에 대한 유가보조금 지원에도 속도를 내야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 “위기일수록 민생 안정과 경제 회복이 뒷걸음질 치지 않게 재정의 신속한 투입도 꼭 필요하다”며 “결국 추경 편성을 하지 않을 수가 없는데, 추경 편성도 최대한 신속하게 해달라”고 참모진에 당부했다.