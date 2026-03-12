주말부터 일교차 큰 ‘완연한 봄’

13일 전국 흐리고 강원·남부 눈비

낮·밤 기온 최대 15도차… 감기 조심

금요일인 13일은 중부지방이 대체로 맑다가 오후부터 흐리겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 오전까지 부산·울산에 비가 내리고, 오후까지 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지에 비 또는 눈이 내리겠다. 동해안은 대체로 흐리겠다. 예상 적설량은 강원 중부 동해안 1㎝ 안팎, 울릉도·독도 3∼8㎝다.

서울의 낮 최고기온이 14도를 기록하는 등 포근한 날씨를 보인 12일 오후 서울 종로구 청계천 입구에서 외투를 가방에 건 한 시민이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

강수량은 눈과 비 등 구름에서 땅에 떨어진 모든 물의 양을 말하는데, 13일까지 예상되는 수준은 강원 동해안·강원 산지·경북 동해안·경북 북동산지·울릉도·독도 5∼20㎜, 부산과 울산 5∼10㎜, 대구·경북 내륙·경남 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남 남동내륙·충북·전남 동부·전북 동부 1㎜ 안팎이다.



12일 기상청에 따르면 당분간 일교차가 크게 벌어지며 예년 수준의 봄 날씨를 보일 것으로 예상된다. 전국 내륙 중심으로 낮과 밤 기온차가 15도 안팎까지 벌어지겠다.



13일 예상 아침 최저기온은 -2∼4도, 낮 최고기온은 6∼14도가 되겠다. 토요일인 14일 아침 최저기온은 -4∼4도, 낮 최고기온은 9∼15도이겠으며 15일은 -1∼6도와 9∼15도이겠다.



다음 주(16∼22일) 일주일간은 전국이 대체로 맑겠다.



기온은 아침 -1∼9도, 낮 10∼16도로 역시 예년과 비슷하겠다. 15∼16일과 19일 고기압이 지나가고 새 고기압이 다가오는 그사이에 비가 내릴 수 있겠다. 특히 19일에는 우리나라 남쪽에 저기압이 통과하겠는데, 이 저기압 경로에 따라서 비가 내리는 지역이 크게 달라지겠다.