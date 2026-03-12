가와무라 日·韓 친선협회장… 정부 수교훈장 ‘광화장’ 수훈

가와무라 다케오(河村建夫) 일·한친선협회중앙회 회장이 12일 한국 정부가 수여하는 수교훈장인 광화장을 받았다.



광화장은 한국과의 우호 증진 및 국제 협력 확대에 이바지한 외국 인사에게 수여하는 최고 등급의 외교훈장 가운데 하나다.



중의원 의원(자민당) 시절인 2013년 2월부터 2021년 10월까지 일본 초당파 의원 모임인 일·한의원연맹 간사장을 지낸 그는 지난해 5월부터는 일·한친선협회중앙회 회장을 맡으며 한·일 관계 발전과 우호협력 관계 증진에 크게 기여한 공로를 인정받았다.



이혁 주일대사는 이날 주일 한국대사관에서 열린 전수식에서 축사를 통해 가와무라 회장이 오랜 기간 흔들림 없이 한·일 관계 발전을 위해 노력해준 데 대해 감사의 뜻을 전했다. 방일 중인 윤호중 행정안전부 장관도 참석해 축하했다. 가와무라 회장은 훈장 수훈에 사의를 나타내면서 앞으로도 양국 우호를 위해 계속 노력하겠다고 밝혔다.