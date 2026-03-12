‘왕사남’ 장항준 감독, 커피차 이벤트

영화 '왕과 사는 남자' 흥행 감사 행사 (서울=연합뉴스) 강민지 기자 = 12일 서울 중구 한국프레스센터 광장에서 열린 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 감사 장항준 감독 커피차 이벤트에 많은 시민이 참여하고 있다. 영화 '왕과 사는 남자'는 흥행을 이어가면서 지난 11일 관객 수 1천200만명을 넘어섰다. 2026.3.12 mjkang@yna.co.kr/2026-03-12 12:58:18/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

