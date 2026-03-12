‘왕사남’ 장항준 감독, 커피차 이벤트 입력 : 2026-03-12 18:45:30 수정 : 2026-03-12 18:45:29 구글 네이버 유튜브 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 감사 행사 (서울=연합뉴스) 강민지 기자 = 12일 서울 중구 한국프레스센터 광장에서 열린 영화 '왕과 사는 남자' 흥행 감사 장항준 감독 커피차 이벤트에 많은 시민이 참여하고 있다. 영화 '왕과 사는 남자'는 흥행을 이어가면서 지난 11일 관객 수 1천200만명을 넘어섰다. 2026.3.12 mjkang@yna.co.kr/2026-03-12 12:58:18/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> 누적 관객수 1200만명을 넘어선 영화 ‘왕과 사는 남자’ 감독 장항준이 12일 서울 중구 한국프레스센터 광장에서 열린 커피차 이벤트에서 시민들과 함께 흥행 성공의 기쁨을 나누고 있다. <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 연합 이슈 나우 더보기 “미성숙함을 우울로 포장” 선처 호소했지만…‘음주운전’ 남태현, 징역 1년 6개월 구형 '재일교포 3세' 록스타 미야비, tvN '건물주 되는법' 빌런으로 특별 출연