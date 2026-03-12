美, 빅테크·플랫폼 규제도 정조준할 듯 [美, 무역법 301조 조사]

디지털 규제·데이터 정책 적용 확대

유튜브·넷플 ‘망 사용료’ 추진 등

韓·美 통상갈등 쟁점 부상 가능성

미국이 과거 한국을 상대로 꺼내든 무역법 301조 카드는 농산물과 영화, 소고기, 자동차 등 품목별 수입개방 압박용이었으나 최근 들어 디지털 규제 등으로 조사 범위가 넓어지는 등 통상 압박 수단이 다양해지는 흐름이다. 미국무역대표부(USTR)가 지목하고 있는 대표적인 한국의 디지털 기업 장벽으론 망사용료 부과와 온라인 플랫폼 규제, ‘클라우드 보안 인증’(CSAP)이 거론된다.

12일 재계에 따르면 국제통화기금(IMF) 사태 직전인 1997∼1998년 미국은 자동차 수입 장벽 등을 문제 삼아 우선협상대상국(PFC)으로 한국을 지정했다. 배기량이 높은 차량에 대해 높은 자동차세를 매기는 한국의 세제가 대형차를 수출하는 미국에 불리하다는 내용이 근거였다. 1996년에는 한국 정부가 민간 부문 통신장비 구매에 관여하고 있다며 한국을 PFC로 지정했다. 1988∼1989년에는 소고기·담배·포도주 등 농산물 수입개방과 외국인 투자 개방 등을 요구하며 무역법 301조가 발동됐고, 1985년에는 보험과 영화 분야에 대해 무역법 301조가 적용됐다.



미국은 최근엔 유럽연합(EU)의 디지털 서비스세 등 자국 테크 기업에 대한 규제에 무역법을 적용하고 있다. 성장 가능성이 큰 플랫폼 등 빅테크의 진출을 돕는게 장기적으로 자국의 이익에 부합하기 때문이다.



CSAP는 망 분리와 국내 데이터센터 운영, 국내 인력 상주 요건을 충족하지 못하는 미국 빅테크 기업들의 공공 클라우드 시장 진입을 막아왔다. 국내 기업들은 국내 민간 클라우드 시장을 아마존웹서비스(AWS)가 독점하고 있는 상황에서 공공시장까지 개방될 경우 클라우드 생태계가 미국 빅테크에 잠식될 것이란 우려에 규제를 주장하고 있다.



망 사용료의 경우 유튜브와 넷플릭스 등 대규모 트래픽을 유발하는 미국 콘텐츠 제공자(CP)에게 국내 통신사들이 비용을 청구하는 정책이다. 빅테크의 끼워 팔기 같은 반경쟁 행위를 차단하는 온라인 플랫폼 독점 규제에 관한 법률도 조사 가능성이 크다.