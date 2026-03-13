중동사태 장기화 대비 원전 조기 가동

김성환 “에너지 변동폭 최소화”

재생에너지 확대 방침도 재확인

당정은 중동 사태가 현재까지 전기료 가격에 미치는 수준이 제한적이라고 보면서도 사태 장기화를 대비해 원전 조기 가동과 재생에너지 확대 방침을 재확인했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 12일 오전 국회에서 열린 기후에너지환경노동위 당정협의에서 “러시아·우크라이나 사태 때와 비교하면 리스크가 아주 심각한 정도는 아니지만 사태가 장기화하면 그때 같은 일이 생기지 말라는 법이 없다”면서 “원전 가동을 조기에 복구하고, 가스 사용량을 줄이면서 에너지 변동 폭을 최소화하려 한다”고 말했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 기후위기특별위원회 전체회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

앞서 러·우크라 사태가 한창이던 2022년 2월 말 당시, 1킬로와트시(㎾h)당 100원 안팎이던 발전 원가가 약 270원으로 치솟은 바 있다. 김 장관은 “러·우크라 사태 때 한 번 겪었듯이 전기료(인상)에 가장 영향을 많이 미치는 것이 가스”라고도 했다.

김 장관은 “근본 대책은 화석연료 시대를 가급적 빨리 재생에너지 기반의 전기화 시대로 전환하는 일”이라면서 “이재명정부의 재생에너지 목표가 누적 100기가와트(GW)까지 늘리는 것이다. 가급적 조기에 추진될 수 있게 노력하겠다”고 했다.

기후에너지환경노동위 민주당 간사인 김주영 의원은 회의 후 기자들과 만나 “불안정한 국제 정세에 따른 국내 전력수급 리스크를 점검했고 전력수급 차질로 국민 불편이 발생하지 않도록 정부에 철저한 비상대응 태세를 주문했다”고 전했다.