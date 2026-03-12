하루 10∼20원씩 널뛰는 환율…원화 변동률 주요 12國 중 최고 [민생경제 비상]

‘301조’ 조사 겹쳐 고환율 지속될 듯

종전 이후 하반기 달러 약세 전망 속

연평균 원·달러 1500원까진 안 갈듯

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 이란전쟁에 대해 “내가 끝내고 싶을 때 언제든 끝날 것”이라며 연일 시장을 달래고 있지만 고유가로 인한 원화 약세가 잡히지 않고 있다. 이란전쟁 발발 후 원·달러 환율이 10∼20원씩 널뛰기를 반복하고 있다. 시장에서는 하반기로 갈수록 대체로 달러 약세일 것으로 분석하지만, 중동 사태에 미국의 무역법 301조 조사까지 겹치면서 당분간 고환율이 지속될 전망이다.

12일 서울 중구 우리은행 딜링룸에 코스피와 코스닥, 원/달러 환율이 표시되고 있다. 연합뉴스

12일 서울 외환시장에서 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일보다 14.7원 오른 1481.2원(오후 3시30분 기준)에 거래를 마쳤다. 이날 환율은 13.6원 오른 1480.1원으로 출발해 상승폭을 키웠다.

이란전쟁 발발 후 원화는 전황에 따라 크게 출렁이기를 반복하고 있다. 한국이 중동산 에너지 의존도가 높다보니 고유가로 타격이 클 것으로 평가돼서다. 전쟁 발발 직후인 지난 3일 환율은 주간거래에서 하루 만에 26.4원 급등했다. 야간 거래에서는 장중 최고 1506.5원을 찍었다. 5일에는 1468.1원까지 내려왔으나 9일 유가가 100달러를 넘자 주간 거래 종가는 17년만에 최고인 1495.5원까지 치솟았다. 이튿날에는 유가 진정세에 환율이 다시 26.3원 급락했다.



원화는 이미 이란전쟁 발발 전부터 높은 변동성을 보여왔다. 한국은행이 이날 발표한 ‘2월 이후 국제금융·외환시장 동향’에 따르면 원·달러 환율은 지난달 미국·중국·유럽연합 등 주요국 12개 통화 중 가장 변동성이 컸다.

지난달 원화의 전일 대비 변동률은 월평균 0.58%, 변동폭은 8.4원이다. 지난해 12월 0.36%(5.3원), 올해 1월 0.45%(6.6원)에서 더 커졌다.



지난달 주요국 중 한국 다음으로 통화의 변동성이 큰 국가는 노르웨이로 0.49%였으며 일본·뉴질랜드가 모두 0.44%로 뒤를 이었다.



시장에서는 올 하반기로 갈수록 달러 약세가 나타나고 원·달러 환율은 진정될 것으로 전망한다. 다만 이란전쟁 지속 기간과 무역법 301조 조사에 따른 관세 불확실성, 일본·대만 등 주변국 통화 움직임이 변수다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 미 달러를 정리하는 모습. 연합뉴스

한은은 이날 국회에 제출한 통화신용정책보고서에서 “미 달러화는 올해 중 연준의 금리인하 기조 지속, 재정 건전성 우려, 경제정책 불확실성 등으로 대체로 약세가 전망된다”며 “다만 인공지능(AI) 관련 산업의 성장 기대 및 미국으로의 투자 자금 유입 지속 등으로 지난해와 같은 큰 폭의 약세는 제한적일 것”이라고 예상했다.



한은은 “시장에서는 올해 중 일본 엔화의 상대적 강세를 전망하고 있고 원화는 약세 압력이 점차 완화될 것으로 기대한다”며 “대미 투자 관련 경계감이 한·일 양국 모두 지속되고 있어 엔화와의 높은 동조성은 당분간 이어질 가능성이 있다”고 밝혔다.



문정희 KB국민은행 수석이코노미스트는 “국제통화기금이나 한국은행 등에서는 한국의 경상수지·금리 등 펀더멘털(기초체력)을 토대로 원화의 적정환율을 1300∼1350원으로 추정한다”며 “이를 감안하면 현재 원화가 100원, 7∼8% 이상 오버슈팅(과열)돼 있는데 향후 좋은 이슈가 나오지 않는 한 올해 적정환율까지 내려가긴 어려울 듯 하다”고 내다봤다.



문 수석이코노미스트는 “기존에 올해 평균 환율을 1420원으로 전망했는데 중동 사태와 고유가가 2∼3개월 지속된다면 올해 평균을 10∼20원 올려야 할 것으로 보인다”며 “무역수지 적자가 아닌 이상 올해 연평균 환율이 1500원까지 가기는 어렵겠지만 1400원선을 깨고 내려가기도 쉽지 않아 보인다”고 말했다.