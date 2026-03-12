[부고] 장기환씨 별세 외

▲장기환씨 별세, 임복해씨 남편상, 장철영(청주뿌리병원 외과원장)·철웅씨(SK디스커버리 거버넌스총괄) 부친상, 한혜숙·유채연씨 시부상=12일 삼성서울병원 발인 14일 오전 6시 (02)3410-3151
▲임정재씨 별세, 임흥순(큐렉소 기술연구소 이사)·철순(NH투자증권 ESG본부 상무)·희라(삼성물산 경영지원팀)·미라씨(AIG손해보험) 부친상, 김귀곤씨(금오국립공과대학교 교수) 장인상, 유미영·박민경씨 시부상=11일 서울성모장례식장 발인 14일 오전 8시40분 (02)2258-5940
▲은하순씨 별세, 이기원(ITCEN CTS 상무)·정우·주한(LS증권 S&T사업부대표)·승희씨 모친상, 양민영·윤혜정(한성대학교 교수)·박은경씨 시모상, 윤광식씨(전남대학교 교수) 장모상=11일 서울성모장례식장 발인 14일 오전 9시30분 (02)2258-5940
