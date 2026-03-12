실습선서 교육받던 인천해사고 학생들, 노로바이러스 집단 감염

실습선에서 승선 교육을 받던 인천해사고 학생들이 집단으로 노로바이러스에 감염된 사실이 뒤늦게 알려졌다.



12일 인천시 중구 등에 따르면 지난달 9일 인천해사고 2학년 학생 30여명이 복통과 설사 등 집단 식중독 의심 증세를 보인다는 신고가 보건 당국에 접수됐다.

한나래호. 연합뉴스

이들은 인천항에 정박한 실습선 '한나래호'에 지난달 2일부터 승선해 적응 교육을 받던 중이었다.



당시 한나래호에는 2학년 학생 98명과 교사 등 모두 117명이 승선하고 있었다.



신고를 받은 보건 당국이 승선원 117명의 검체를 채취해 조사한 결과 36명이 노로바이러스에 감염된 것으로 나타났다.



노로바이러스는 구토와 설사 등 급성 위장염을 일으키는 전염성이 강한 바이러스로, 낮은 온도에서도 생존해 겨울철에 주로 발생한다.



학생들은 교육 기간 실습선 내에서 조리된 음식을 함께 먹었으며, 일부는 주말 외출 때 외부 음식을 먹은 것으로 알려졌다.



실습선에는 식사 제공 후 식중독 등에 대비해 보관되는 음식 샘플인 보존식은 없는 것으로 파악됐다.



중구 관계자는 "노로바이러스 감염자 가운데 절반은 증상이 있었고 나머지는 무증상자였다"며 "실습선 내 식당은 집단급식시설이 아니라 보존식 보관 의무가 없어 감염 원인을 특정하기는 어렵다"고 말했다.



한나래호는 해사고 재학생의 승선 실습을 위해 해양수산부가 건조해 2021년 취항했다.

<연합>