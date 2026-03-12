메뉴보기메뉴 보기 검색

서울시립대, 서울투자진흥재단과 업무협약…AI 등 전략산업 육성, 글로벌 기업 서울 진출 지원한다

차승윤 기자 chasy99@segye.com
서울시립대학교가 서울투자진흥재단과 업무협약을 맺고 투자 유치 등을 위한 상호 협력체계를 구축한다.

 

서울시립대 제공

서울시립대는 지난 11일 대학본부 총장실에서 서울투자진흥재단과 업무협약을 맺었다고 12일 밝혔다. 이번 협약은 양 기관이 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 외국인투자기업 및 글로벌 기업의 서울 진출을 지원하고, 인공지능(AI) 등 서울시 전략산업 분야의 기업 유치, 인재 양성, 연구개발(R&D) 협력을 통해 지역 경제 활성화와 산업 경쟁력 강화를 도모하기 위해 마련됐다.

 

주요 협약 내용은 △인공지능(AI) 등 전략산업 기업 유치 및 정착 지원 △전략산업 분야 인재 양성 및 채용 연계 △산학협력 R&D 및 기술 교류 △전략적 정보 공유 및 네트워크 구축 등이다.

 

양 기관은 서울 진출 초기 단계인 외국인 투자기업을 대상으로 서울시립대의 교육·연구 인프라를 활용해 정착을 지원한다. 세무·회계·법률 자문 서비스와 연계도 통해 기업이 안정적으로 안착하도록 도울 계획이다. 또 첨단학과와 연계해 AI 등 전략산업 분야의 실무형 인재를 양성하고, 외국인 투자기업과 학생 간 인턴십 운영 등 채용 연계를 강화한다.

 

서울시립대 제공

양 기관은 글로벌 기업과 대학 연구소 간 공동 R&D를 추진하고, 기술 세미나 공동 개최 등을 통해 산학협력 기반의 혁신 생태계를 조성할 예정이다. 국내외 투자 동향과 산업 데이터 공유, 보유 네트워크의 상호 활용 등 협력 체계도 지속 확대해 나가기로 했다.

 

원용걸 서울시립대 총장은 “이번 협약은 대학의 연구역량과 서울투자진흥재단의 투자 유치 전략을 연계해 AI 등 첨단 전략산업 분야에서 실질적 성과를 창출하는 계기가 될 것”이라며 “글로벌 기업과의 협력을 통해 학생들에게 새로운 진로 기회를 제공하고, 서울 경제의 지속 가능한 성장에 기여하겠다”고 밝혔다.

차승윤 기자

