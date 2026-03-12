아침 –2~4도·낮 6~14도…강원 동해안에 비 또는 눈 [내일 날씨]

곳곳 짙은 안개도

뉴시스

금요일인 13일은 강원 동해안과 경상권 해안을 중심으로 오후까지 비 또는 눈이 이어지겠다. 강원 산지에는 최대 20㎝ 이상의 눈이 더 내리며 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다.

12일 기상청에 따르면 13일 오후까지 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지, 부산·울산·경남동부내륙을 중심으로 비 또는 눈이 이어지겠다.

중부 일부 내륙과 전라 동부, 경상권에는 전날 저녁까지 비가 내린 뒤 동해안과 남부 일부 지역을 중심으로 강수가 지속되는 양상이다.

예상 적설량은 강원 산지 5~15㎝이며 많은 곳은 20㎝ 이상이다.

비로 내릴 경우 예상 강수량은 강원 동해안·산지 5~20㎜다. 경북 동해안·북동 산지와 울릉도·독도는 5~20㎜, 부산과 울산은 5~10㎜가 예상된다. 대구와 경북 내륙, 경남에는 5㎜ 안팎의 비가 내리겠다.

비나 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 많겠다. 눈이 쌓이거나 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳도 있어 차량 운행 시 감속 운행 등 교통안전에 주의가 필요하다.

기온은 평년과 비슷하겠다. 13일 아침 최저기온은 -2~4도, 낮 최고기온은 6~14도로 예보됐다.

내륙을 중심으로 아침 기온이 0도 이하로 떨어지는 곳이 있겠고 낮과 밤의 기온 차는 15도 안팎으로 크게 벌어지겠다. 일부 내륙에는 새벽과 아침 사이 서리가 내리는 곳도 있어 농작물 관리에 유의가 필요하다.

또 13일 새벽부터 아침 사이 충청권 내륙과 남부 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전국 대부분 지역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 제주남쪽바깥먼바다에는 12일 밤부터, 동해상(중부앞바다 제외)·남해동부먼바다·제주남동쪽안쪽먼바다에는 13일부터 바람이 시속 30∼60㎞(8∼16㎧)로 강하게 불고 물결도 1.5∼3.5ｍ로 높게 일겠으니 항해나 조업 시 최신 기상 정보를 확인할 필요가 있다.