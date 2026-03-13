김희정, 미혼 이유 있었다…"세상 먼저 떠난 오빠 대신 조카 키워"

배우 김희정이 조카들과 함께 사는 이유를 밝혔다.

12일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 배우 박진희와 김희정이 게스트로 출연했다.

이날 김숙은 김희정에게 결혼한 지 얼마나 됐느냐고 물었다.

김희정은 "아직 아니다. 솔로"라고 밝혔고, 김숙은 "엄마 역할을 많이 해서 몰랐다"고 당황해했다.

김희정은 "조카들과 같이 나가면 아들, 딸인 줄 알더라"며 웃었다.

그는 "조카들과 같이 산다. 오빠가 일찍 세상을 떠나서 그렇게 됐다"고 말했다.

그러면서 "아이들과 나이 차이가 별로 안 나는데 10살 정도 차이가 난다. 조카들을 제가 케어한다기보다는 조카가 저를 친구처럼 대한다"고 했다.

김희정은 "제가 '대본 뽑아놔라' 하면 조카가 대본도 뽑아놓고, 제가 허리 아플 때 조카가 수발도 해줬다"며 애틋함을 전했다.

이를 듣던 홍진경은 "같이 사람이 있어서 외로움을 못 느끼는 것 같다. 집에 혼자 있어야 누굴 부를 수도 있는데"라고 말했다.

이어 홍진경이 "조카들이 결혼하면 허전하겠다"고 하자, 김희정은 "남자 조카는 이번에 3월에 결혼한다"고 밝혔다.

한편 김희정은 1970년생으로 56세다.

<뉴시스>