초등 1∼2학년 등하굣길 책임…수원시, ‘동행돌봄 서비스’

‘초등 저학년 등하교 동행돌봄 서비스’ 본격 운영





수원특례시가 돌봄 공백을 해소하기 위해 ‘초등 저학년 등하교 동행돌봄 서비스’를 궤도에 올렸다.

12일 수원시에 따르면 초등학생 대상의 동행돌봄 서비스는 1∼2학년 자녀의 등하굣길에 동행하기 어려운 가정과 기존 돌봄서비스 이용이 어려운 맞벌이 가정을 지원하는 사업이다.

수원지역의 한 초등학생이 동행돌봄 서비스를 이용하고 있다. 수원시 제공

기준 중위소득 150% 이하 가구는 연 최대 100만원까지 돌봄 포인트가 지원되며, 그 외 가구는 본인 부담으로 이용할 수 있다.

연간 최대 30일까지 신청이 가능하다. 이용 요금은 1회(1시간 이내) 1만6900원이다.

서비스 이용을 희망하는 주민은 거주지 동행정복지센터에 문의하면 된다. 통장과 지역사회보장협의체 위원 등 지역 사정에 밝은 주민들이 참여해 아동과 동행한다.



앞서 시는 지난해 5월부터 △권선구 평·권선2·호매실동 △영통구 매탄3·원천·영통3동 △장안구 율천·정자3동 △팔달구 매교·화서1동 등 10곳에서 시범 운영을 이어왔다.

설문을 거쳐 시민 만족도와 안전성이 확인됨에 따라 전 지역으로 서비스 확대가 결정됐다.

특히 학교 중심이던 이동 지원 범위를 돌봄 기관과 교육기관까지 확대하고 동시에 하루 이용 횟수 제한을 폐지하면서 편의성을 높였다. 서비스는 연말까지 이어진다.

시 관계자는 “자녀 등하교 돌봄이 어려운 가정의 부담을 덜어드리기 위한 서비스”라며 “지역 주민이 아이들의 안전한 통학을 돕는 든든한 안전망이 될 것”이라고 말했다.