이란 전쟁 중 美에서 잇따르는 테러 의심 범죄

미국 수도 워싱턴과 인접한 주인 버지니아주 해안도시 노퍽의 올드도미니언대학교에서 12일(현지시간) 총격 사건이 발생해 총격범을 포함한 2명이 사망하고 2명이 부상했다. 총격범은 과거 테러조직 이슬람국가(IS)와 관련된 범죄로 복역한 전과가 있는 것으로 전해졌다. 이날 미시간주 오클랜드의 유대계 회당에서도 무장 괴한이 운전한 트럭이 돌진하는 등 미국의 이란 전쟁 와중에 미 본토에서 테러 가능성을 의심케하는 범죄가 잇따르고 있다.

12일(현지 시간) 미국 버지니아주 노퍽의 올드도미니언대학교에서 총격 사건이 발생한 뒤 대피한 사람들이 캠퍼스를 빠져나가고 있다. 노퍽=AP 연합뉴스

미 연방수사국(FBI)은 이번 사건을 테러 사건으로 보고 수사에 착수했다고 캐시파텔 FBI 국장이 자신의 엑스(X) 계정에서 밝혔다. 사건은 이날 오전 10시 49분쯤 이 대학교 경영대학의 중심 건물인 콘스턴트 홀에서 발생했다. 총격범이 어떤 경위로 사망했는지는 자세히 알려지지 않았지만, 파텔 국장은 “그를 제압한 용감한 학생들 덕분”이라고 말했다.

수사당국의 한 소식통은 CBS 뉴스와 AP 통신에 총격범이 버지니아 주방위군 출신 모하메드 베일러 잘로이며, 그는 2016년 IS에 물질적 지원을 제공하려 한 혐의에 대해 유죄를 인정하고 교도소에서 8년 복역한 뒤 2024년 12월 석방됐다고 전했다.

피해자 3명은 병원에서 치료받았으나, 이 중 1명은 숨졌다. 3명 모두 대학에 소속됐으며, 상태가 안정적인 부상자 2명은 학사장교(ROTC) 과정으로 파악됐다. 댄 드리스콜 미 육군 장관은 사회관계망서비스(SNS)에서 이들 2명이 육군 소속이라고 밝혔다. 대학 측은 홈페이지에 “콘스턴트 홀에서 발생한 비상 상황이 종료됐다. 더 이상 캠퍼스 구성원에 대한 위협은 없다”고 공지했다. 이 대학에는 2만4000명이 재학 중이며, 약 30%가 군(軍)과 관련돼 있다. 인근에는 세계 최대 해군기지인 노퍽 기지가 있다.

이로부터 약 2시간 뒤인 낮 12시 30분쯤엔 미시간주 오클랜드의 유대교 회당 ‘템플 이스라엘’에 무장 괴한이 운전한 트럭이 돌진했다. 1명 또는 2명으로 파악된 범인은 소총으로 무장하고 있었으며, 차량에서 박격포 형태의 폭발물이 발견됐고, 차량이 건물에 돌진했을 때 화재가 발생했다. 사건 장소는 디트로이트 북부 외곽의 유대인 공동체 밀집 지역으로, 정황상 유대인을 노리고 계획된 범죄로 추정된다. 무장 괴한은 건물의 보안 요원들과 총격전 끝에 현장에서 사망한 것으로 알려졌다. 보안 요원 1명도 다쳐 병원에서 치료받고 있다.

버지니아와 미시간에서 발생한 두 사건은 아직 수사 초기여서 각 사건별 범행 동기는 밝혀지지 않고 있다. 다만 미 언론들은 IS 관련 전과자와 유대교 회당이 각각 가해자(버지니아 사건)와 피해자 측(미시간 사건)으로 거론된 두 건의 테러 의심 사건이 잇달아 미국 본토 안에서 발생한 데 대해 주목하고 있다.