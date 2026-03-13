[속보] 송언석 “공소 취소 ‘뒷거래 의혹’ 사실이라면 대통령 탄핵감”

정성호 법무부 장관 탄핵소추안 필요 언급도

국민의힘 송언석 원내대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

국민의힘 송언석 원내대표는 이른바 ‘공소 취소 거래설’이 사실이라면 이재명 대통령 탄핵감이라 할 만큼 매우 엄중한 사안이라고 13일 주장했다.

송 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 당 원내대책회의 모두발언에서 관련 설을 처음 제기한 장인수 전 MBC 기자를 언급하고 이같이 강조했다. 그는 “이재명 대통령의 재판을 지우기 위한 공소 취소를 위해 대통령의 핵심 실세가 움직였다는 것”이라고 부각했다.

앞서 장 전 기자는 지난 10일 김어준씨 유튜브에 출연해 ‘이 대통령의 최측근이라고 볼 수밖에 없는 정부 고위 관계자가 검찰 측에 공소 취소를 요청했다’는 취지로 주장했다. 그는 ‘이 메시지를 받은 검찰은 이재명 정부가 거래하고 싶어 한다고 생각할 것’이라고도 했다.

이에 송 원내대표는 “여기서 중요한 건 ‘뒷거래설’에 앞서 이재명 정부 고위 관계자가 검찰에 공소 취소 외압을 가했다는 것을 사실로 전제하고 발언이 있었다는 점”이라며 “공소 취소 외압 그 자체가 뒷거래 의혹보다 훨씬 엄중한 사안이라는 것”이라고 덧붙였다.

송 원내대표는 “정성호 법무부 장관은 당황하며 얼버무리듯이 ‘과거 잘못된 일들을 반성하고 변해야 한다고 검사들에게 말한 적 있다’고 했다”며 “대장동 사건에 대한 항소 포기와 관련해서 신중하게 판단하라고 했던 말과 비슷한 맥락의 외압성 발언을 스스로 자백한 것”이라고도 주장했다.

계속해서 “지난번 대장동 항소 포기 외압에 이어 공소 취소 외압은 명백히 현직 장관 직무 범위를 넘어서 권력을 남용한 직권남용”이라며 “정성호 법무부 장관에 대한 탄핵소추안이 필요한 사유”라고 했다.

송 원내대표는 지난 12일 국회에서 의원총회를 열고 “이재명 대통령의 공소 취소와 검찰 수사권 간 뒷거래가 있었다는 의혹에 대해 당론으로 특검을 추진하겠다”고 밝힌 터다. 특히 “의혹이 진실이라면 검찰 수사권이라는 국가의 중요한 정책을 이 대통령 한 사람의 범죄 행위를 없애기 위해 맞바꾼 국정농단”이라고도 주장했다.