AB6IX, 정규 3집 타이틀곡 ‘BOTTOMS UP’ 뮤비 공개

그룹 에이비식스(AB6IX)가 정규 3집 타이틀곡 ‘바럼즈업(BOTTOMS UP)’ 뮤직비디오 티저를 13일 공개했다.

이날 0시 에이비식스 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공개된 공개된 티저에서는 따분한 상황에 놓여 있는 멤버들의 개인 신이 이어진 뒤 멤버 전원이 함께 모여 모든 것을 잊고 즐거워하는 모습이 그려졌다.

이어 영상 말미에 공개된 ‘다 모르겠고 일단 바럼즈업’이라는 가사의 일부와 안무는 에이비식스만의 음악적 색채를 확고히 드러내며 짧은 티저만으로도 완곡에 대한 팬들의 기대감을 높였다.

새 앨범 ‘세븐 : 크림슨 호라이즌(SEVEN : CRIMSON HORIZON)’은 에이비식스가 약 5년 만에 발매하는 세 번째 정규 앨범이다.

브랜뉴뮤직은 “에이비식스가 걸어온 7년의 시간과 앞으로 펼쳐질 미래를 동시에 담아냈다“며 “타이틀곡 ‘바럼즈업’은 가장 에이비식스다운 모습으로 현재를 노래하고자 하는 멤버들의 진솔한 메시지를 비트 위에 자유롭게 풀어낸 곡”이라고 설명했다.

한편, 새 앨범은 16일 오후 6시 각종 음원 사이트들을 통해 정식 발매된다.

컴백 당일 오후 8시 서울 스카이 아트홀에서는 쇼케이스가 진행되며, 에이비식스 공식 유튜브를 통해 전 세계 생중계된다.