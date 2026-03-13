남창희, '한강 아이유' 아내와 러브 스토리…"조세호가 나 대신 고백"

코미디언 남창희가 아내와 연애 이야기를 공개했다.
방송인 홍진경은 지난 12일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에 올라온 영상에서 남창희 결혼식에 참석했다.
남창희는 어떻게 아내를 만났냐는 질문에 "마음이 착하고 예쁘다. 4년 반 정도 연애했다"고 말했다.
그는 "매니저가 내가 좋아할 만한 스타일 여성분이 계신다고 했다. 사진을 보고 너무 마음에 들어서 바로 소개시켜달라고 했다"고 했다.
남창희는 "처음에 친한 친구랑 아내랑 셋이서 만났는데 친구가 내가 좋아한다고 말해버렸다"며 "고백했더니 그 다음부터 아내랑 연락이 안 됐다"고 말했다. 홍진경이 "혹시 그 친구가 조세호냐"고 묻자 남창희는 "거기까지는 언급하지 않겠다"고 답했다.
그는 "몇 개월 동안 연락을 계속 보냈는데 어느날 먼저 연락이 왔다. 그날부터 사귀기 시작해서 위기 없이 지금까지 잘 만났다"고 말했다.
한편 그의 아내 윤영경은 2014년 방송한 MBC TV 예능 '무한도전'에 가수 아이유 닮은 외모로 '한강 아이유'란 별명을 얻은 바 있다.
두 사람은 지난달 22 결혼식을 올렸다.
<뉴시스>