‘초대형 산불’ 재발 없게…정부, ‘대형 산불 특별 대책 기간’ 가동

3월14일∼4월19일 지정해

범정부 협력 대응 체계 강화

10년간 대형 산불 봄철 집중

오는 21일 영남권 초대형 산불이 발생한 지 1년이 되는 가운데, 정부가 초대형 산불이 다시는 없도록 봄철 ‘대형 산불 특별 대책 기간’ 가동에 들어간다. 가용한 자원을 총동원해 범정부 차원의 대응 체계를 본격화한다.

지난 3월11일 전북 진안군 한 야산에 불이 난 모습. 전북특별자치도 소방본부 제공. 진안=연합뉴스

13일 행정안전부에 따르면 정부는 14일부터 다음 달 19일까지를 대형 산불 특별 대책 기간으로 지정했다.

이는 2016~2025년 피해 면적 100㏊ 이상의 대형 산불 38건 중 28건이 3∼4월에 발생한 데 따른 조치다. 최근 10년간 전체 산불의 46%, 피해 면적 96%도 3~4월에 집중돼 있다.

행안부와 산림청은 이날 관계 기관 대책 회의를 개최해 ‘산불 종합 대책’에 따라 기관별 대응 태세를 점검하고 협력 방안을 논의했다. 정부는 지난해 10월 산불 진화 헬기가 현장에 30분 이내 도착하게 하고, 군 헬기 지원을 143대로 확대하는 등 내용이 담긴 산불 종합 대책을 마련한 바 있다.

정부는 대형 산불 특별 대책 기간 동안 산림청을 중심으로 산불 예방·단속 활동을 강화하고, 불법 소각 등 위반 행위 적발 시에는 엄정히 처벌할 방침이다. 또 신속한 대응을 위해 헬기, 진화 차량 등을 산불 위험이 높은 지역으로 이동해 배치한다. 재난성 산불이 우려될 땐 산림청장이 현장을 직접 지휘하게 된다.

박은식 산림청장은 “중앙 부처, 지방정부, 공공기관 등 모든 산불 유관 기관과 함께 산불을 예방·대비하고 신속히 대응해 국민 생명과 재산을 산불로부터 최선을 다해 지키겠다”고 말했다. 조덕진 행안부 사회재난실장은 “산불은 예방이 무엇보다 중요한 만큼, 입산 시 화기 소지 금지, 산림 인접 지역에서 불법 소각 금지 등 국민들의 적극적인 동참을 부탁드린다”고 당부했다.